Sindacato medici ANAAO-ASSOMED FVG sugli episodi di violenza sui sanitari

In una nota il sindacato ANAAO-ASSOMED FVG esprime la propria vicinanza alle colleghe che hanno subito violenza durante il loro servizio come medici del servizio di continuità assistenziale (SCA) presso la sede del Gervasutta, nella città di Udine. Si legge nel comunicato: Viviamo spiacevoli momenti in cui i medici e i sanitari in generale subiscono ogni giorno violenze durante il loro orario di servizio, giorno e notte, in tutti i servizi a contatto col pubblico e questo non è accettabile e devono essere messe in atto tutte le procedure affinché il lavoro dei nostri medici sia messo in sicurezza! Vogliamo inoltre sollevare il problema della posizione contrattuale dei medici specializzandi, che prestano il loro servizio presso gli ospedali come studenti, con borse di studio erogate dalle Università, e con tutele molto differenti dai medici dipendenti ospedalieri. Per questo motivo spesso gli specializzandi si ritrovano costretti anche a dover accettare lavori, mal considerati e

sottopagati come il SCA, per poter permettere una vita dignitosa a sé stessi, se fuori sede, o alle loro famiglie. Non è accettabile che dei professionisti della Salute, che quotidianamente reggono la parte ospedaliera del nostro SSN, siano giuridicamente considerati studenti! Deve essere immediatamente previsto un contratto di lavoro agli specializzandi, strutturando e ben definendone ruoli e competenze, con indicazioni chiare e precise. Questo è un atto necessario che si deve operare a tutela dei colleghi e per fortuna ANAAO-ASSOMED nazionale, con il pieno appoggio della Segreteria Regionale FVG, si muove in questa direzione da tempo. Di concerto alle richieste di cui sopra, richiediamo l’applicazione della Legge 113/2020 che prevede un inasprimento sanzionatorio per coloro che minano la sicurezza dei professionisti della salute. E, soprattutto, BASTA ALLA VIOLENZA CONTRO MEDICI E SANITARI!

ANAAO-ASSOMED FVG Dr Massimiliano Tosto

ANAAO-ASSOMED Giovani FVG Dr. Edoardo Ruscio

ANAAO-ASSOMED ASUFC Dr. Riccardo Lucis