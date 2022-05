Sociale: Dal Ministero del Lavoro 24 mln al Fvg per l’inclusione

Con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 98 del 9 maggio, sono state assegnate le risorse economiche legate alla Missione 5 del PNRR, volte a favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili. Per il Friuli Venezia Giulia sono risultati ammessi al finanziamento progetti per un totale di circa 24 milioni di euro, su 1 miliardo e 250 milioni assegnati complessivamente in tutta Italia”. Ad annunciarlo il deputato Luca Sut, Vicepresidente Gruppo M5S Camera, componente della X Commissione Attività produttive, membro del Comitato M5S per la Transizione ecologica. “Si tratta di risorse importanti che intervengono nel campo del sociale, dal sostegno alle famiglie con situazioni di fragilità, ai percorsi di autonomia per anziani non autosufficienti e persone con disabilità, alla prevenzione del burn out per gli operatori sociali fino all’ housing sociale, all’aiuto per i senza fissa dimora e al rafforzamento dei servizi sociali per la dimissione anticipata assistita e la prevenzione dell’ospedalizzazione”. “Non dimentichiamo che la pandemia ha intaccato il tessuto sociale, acuendo le disuguaglianze e creando nuovi poveri. Il contesto attuale necessità di interventi di supporto sui vari piani che queste risorse rendono possibili, in linea con la Missione 5 del Piano che mira all’obiettivo dell’inclusione”. “Nessuno deve rimanere indietro – conclude il deputato M5S. DD-98-del-09052022-Avviso1-PNRR