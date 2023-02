Superbonus: Liva (Pd), Fedriga si opponga a Governo Meloni

“Aspettiamo che Fedriga si opponga alle pesanti scelte politiche del Governo Meloni sul blocco degli acquisti di crediti da parte di Regioni e Comuni. Ci faccia sapere da che parte sta, noi sosteniamo famiglie, condomini e imprese”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, dopo che ieri sera il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto sugli incentivi fiscali, che impedisce a Comuni e Regioni di acquistare i crediti fiscali legati al Superbonus. “Come ha fatto e sta facendo il Pd a Roma e in Regione – chiede il segretario dem – si muovano tutti inclusi il ministro leghista, la sottosegretaria forzista al Mef e i parlamentari di destra. Bisogna rendere meno drammatico l’impatto dello stop alla cessione del credito e evitare uno shock alle imprese edili”. “Il PD rivendica l’emendamento in Consiglio regionale che chiede alla Regione – ricorda Liva – di provvedere ad acquistare i crediti del superbonus di famiglie, condomini ed imprese. La maggioranza di Fedriga ha fatto sua la proposta e l’autorizzazione è entrata in legge all’unanimità. In serata il Governo Meloni ha smentito la decisione del Fvg”.