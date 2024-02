Tornano i concerti dell’Orchestra sinfonica dell’Università di Udine. I primi appuntamenti sabato 2 marzo a Udine e domenica 3 marzo a Pordenone

Tornano i concerti dell’Orchestra sinfonica dell’Università di Udine. Gli eventi si svolgeranno sabato 2 marzo alle 18 nella chiesa del Redentore in via Mantica 27 a Udine e domenica 3 marzo alle 18 nella chiesa di San Francesco D’Assisi in piazza San Gottardo 3 a Pordenone. Il programma include il concerto per corno n. 3 di Mozart, la sinfonia n. 36 “Linzer” sempre di Mozart e la Petite Symphonie per strumenti a fiato di Gounod. Direttore del concerto sarà Leonardo Grimaz, giovanissimo ed estremamente talentuoso direttore udinese. Fondata nel 2019, l’Orchestra sinfonica riunisce docenti, personale amministrativo, studenti e laureati dell’Università, in molti casi musicisti formati in conservatorio, che hanno poi intrapreso strade diverse. Si tratta di una realtà ormai consolidata, che affianca validamente la formazione corale, già presente nell’ateneo friulano, e che costituisce presenza ormai stabile negli eventi istituzionali e scientifici. L’Orchestra ha preparato nel tempo, sotto la guida di diversi maestri direttori, programmi musicali di notevole impegno e si è esibita con regolarità nelle sedi universitarie e nei teatri del territorio, sempre con buoni risultati e successo di pubblico. Nel 2024 sono previsti concerti a Udine, Pordenone, Mestre e Padova e l’avvio di collaborazioni con altre simili iniziative di atenei europei, nonché con il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine.