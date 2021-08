Trasporto pubblico locale: 3,7 mln di fondi statali reindirizzati a bus a metano

Risorse statali pari a 3,7 milioni di euro che la Regione aveva inizialmente destinato all'acquisto di autobus extraurbani diesel euro 6 o ibridi nell'arco temporale 2021-2023 verranno reindirizzate all'acquisto di mezzi alimentati a metano (servizio urbano ed extraurbano) e per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti. La rettifica si è resa necessaria alla luce di un decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti in cui viene specificato che si possono acquistare, con le risorse del Fondo nazionale Tpl istituito nel 2015, autobus ibridi e diesel solo nelle regioni e nelle province in cui sia assente la rete di distribuzione nazionale di metano.