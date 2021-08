Trieste. La Lista Civica “Uniti per un’altra città”, pronta a scendere in pista con il Centro Sinistra

La Lista Civica “Uniti per un’altra città”, pronta a scendere in pista nella coalizione del candidato di Centro Sinistra, ha elaborato la formazione di candidate e candidate pronte e pronti a concorrere alle Elezioni Amministrative di Ottobre.

Per questo invita le cittadine e i cittadini interessate e interessati a venire a conoscere le candidate e i candidati e/o sostenere con una firma la Lista, ulteriore passo nel percorso della candidatura.

Nelle giornate di oggi, giovedì 26, all'Antico Caffè San Marco - Libreria e ristorante dalle 17:00 alle 19.30; venerdì dalle 10.30 alle 13.00 al Knulp Bar e nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:00, sempre all’Antico Caffè San Marco.