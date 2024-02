Udine: “La leggenda del pianista sull’oceano” con il Santucci Quintet mercoledì 21 al Palamostre

“La Leggenda del Pianista sull’Oceano” è un omaggio a Ennio Morricone da parte di uno dei pionieri del jazz italiano: Cicci Santucci. Il trombettista e compositore è noto, tra l’altro, per aver dato voce alla tromba che si ascolta nel pluripremiato film di Tornatore. Il musicista abruzzese, che da tempo vive a New York, è quindi l’atteso protagonista del concerto organizzato dagli Amici della Musica di Udine, mercoledì prossimo 21 febbraio al Palamostre, alle ore 19:22.

A 84 anni, Santucci è una leggenda del jazz italiano e ha lavorato con i più grandi compositori. Le sue performance rappresentano un ponte tra la musica e il grande schermo, e così sarà all’appuntamento udinese.

Con lui, sul palco, ascolteremo Fabiana Rosciglione (voce), Alessandro Bonanno (pianoforte), Lorenzo Mancini (contrabbasso) e Davide Pentassuglia (batteria), in un programma imperniato in particolare sulle colonne sonore del cinema italiano, ma che comprenderà diverse escursioni in altri generi, da Piazzolla a Chaplin. La scaletta prevede anche brani di Rota, Adele, Weill e Arlen, con l’indimenticabile Over the Rainbow.

Il Santucci Quintet si è esibito anche in occasione del Premio alla Carriera consegnato al regista Martin Scorsese, nell’ambito del Festival del Cinema di Roma, mentre il repertorio di musiche da film è stato inciso nel cd “Film Favorites”, registrato nel 2000.

Cicci Santucci proporrà al Palamostre il linguaggio improvvisativo della tromba attingendo all’eredità del be-bop, mettendo allo stesso tempo in luce uno straordinario lirismo, così tanto apprezzato da grandi maestri quali Armando Trovajoli, Lionel Hampton, Gato Barbieri e Gil Evans, per citarne alcuni.

Ennio Morricone ha scritto di lui: «Ha suonato per me in maniera indimenticabile. Sempre all’altezza di una prestazione artistica unica. Dovrò sempre ringraziarlo, quando lo incontrerò».

