Udine: Spitaleri, con Venanzi Pd offre alla coalizione idee e radicamento

“Con De Toni Udine può essere la città che si colloca al centro dell’Europa, per la sua capacità mettersi in relazione con le aree più vivaci del continente. Con il ruolo e l’impegno di Alessandro Venanzi, il Partito democratico farà la sua parte, mettendo a servizio di una coalizione ampia donne e uomini capaci di rappresentare un campo progressista e riformista, ma soprattutto idee, radicamento, competenze”. Lo ha affermato oggi a Udine il coordinatore della segreteria regionale del Pd Fvg Salvatore Spitaleri, a margine della conferenza stampa con cui Alberto Felice De Toni, ex rettore dell’Università di Udine, ha ufficializzato la candidatura a sindaco del capoluogo friulano per le comunali nel 2023. “E’ importante l’appello fatto da De Toni – ha aggiunto Spitaleri – a tutte le forze, i movimenti politici e civici che dicono di contrapporsi a Fontanini e alla sua maggioranza, per superare incomprensioni e dare un futuro alla nostra città”.