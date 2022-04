Un banner non fa primavera

Non è facile in questi giorni aprire il sito del nostro Friuli Sera. Spesso, se non sempre, ci si imbatte in un banner della Lega Nord !? È la democrazia o il sopravvivere con un po’ di pubblicità? Forse la seconda risposta è quella giusta. Tant’è che si resta male, soprattutto se leggiamo qualche editoriale o articolo che ci indicano con cura e qualche punto d’ironia quanto ad oggi la sinistra tutta, per non parlare del centro sinistra con le nuove aspirazioni ultra centriste di una di quelle componenti, sia incapace di cambiare o tentare di cambiare l’ordine delle cose esistenti. Ci sono troppi personalismi o forse qualche civico innovatore, si o no, a prescindere? Chissà? Allora, per togliere quel banner forse è il caso di sostenere anche finanziariamente questa unica voce critica del Friuli Venezia Giulia, sperando in tempi migliori anche pubblicitari.

Avanti! Zihal