Un fiore alle partigiane: 8 marzo con l’Anpi in centro a Udine per l’omaggio alle donne resistenti di ieri e di oggi

Venerdì 8 marzo, il Coordinamento Donne dell’ANPI di Udine rinnoverà il tradizionale omaggio floreale al monumento alla Donna Partigiana. Una delegazione, insieme alla vicepresidente della sezione ANPI Città di Udine “Fidalma Garosi Lizzero – Gianna” Alessandra Missana e all’assessore comunale alle Pari Opportunità Arianna Facchini, si troverà alle 10.30 in piazzale Cavedalis, per onorare le partigiane e tutte le donne oppresse e in difficoltà che lottano per la pace e per la democrazia. Dopo gli interventi, l’ANPI si recherà in cimitero per rendere omaggio ad alcune partigiane, tra cui si trovano Fidalma Garosi Lizzero “Gianna”, Rosa Cantoni ”Giulia” e Niva Maria De Ponti. Fiori saranno collocati anche sulla pietra d’inciampo che ricorda Cecilia Deganutti. Le mimose saranno un’espressione di gratitudine verso le resistenti, che con la loro capacità di sperare in un futuro di pace, libertà e uguaglianza, con la loro tenacia e con il loro coraggio hanno lottato contro il regime nazifascista e hanno posto le basi della società in cui viviamo oggi.

Donne resistenti sono non solo quelle che hanno partecipato attivamente al movimento di liberazione nazionale durante il secondo conflitto mondiale, ma anche tutte coloro che nel nostro Paese, a partire dalle prime elezioni a suffragio universale femminile del 1946, fanno sentire la loro voce attraverso il voto, per far riconoscere e applicare i principi umani e i diritti civili. Nel corso della cerimonia sarà rivolto un pernsiero anche alle donne israeliane e palestinesi, ucraine e iraniane e a tutte le coraggiose oppositrici che nel mondo lottano contro guerre, regimi disumani e politiche discriminatorie.

L’iniziativa rientra nel programma del Comune per la Giornata internazionale della donna.