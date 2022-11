Un giorno con Napoleone. Campoformido ricorda la firma che sconvolse il mondo

Torna anche quest’anno a Campoformido la manifestazione “Un giorno con Napoleone” sorta su iniziativa dell’Associazione Amici del Luogo del Trattato di Campoformido nel 2016 col sostegno del Comune di Campoformido e di molte associazioni. Diversi i momenti previsti in occasione del 225° anniversario della Pace di Campoformido (17 ottobre 1797), momento che segnò l’ascesa del generale Bonaparte che di lì a poco sarebbe diventato Imperatore per poi lasciarci un mondo completamente cambiato. Venerdì 11 e sabato 12 novembre visite guidate a cura di Chantal Rizzardi e Diego Compagnoni (su prenotazione a ungiornoconnapoleone@gmail.com) alle ore 8:30, 9:30, 16:00 e 17:00. Domenica 13 la novità di quest’anno: “Une soirée avec Napoleon” dalle 17 presso la Chiesa di Santa Maria della Purificazione grazie al fondamentale sostegno della Parrocchia di Campoformido. Prima del concerto del Ventaglio D’Arpe, diretto dal M° Patrizia Tassini e con la partecipazione del flauto solista Giorgio Marcossi si potrà assistere al cambio della guardia coi soldati dell 113° Regiment d’Infanterie de Ligne, seguito dalla proiezione del corto sulla firma del Trattato di Campoformido realizzato da Alex Romanello. Dopo il saluto della Presidente degli Amici del Trattato Francesca Meneghin e del Sindaco Erika Furlani, spazio a una breve introduzione storica con la proiezione della rievocazione della firma e infine in scena la musica con brani, tra gli altri, di Verdi, Beethoven, Bizet, Rossini. A seguire cena diffusa nei locali aderenti e cena storica coi rievocatori.