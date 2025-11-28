“Un Panettone per la Vita”: i panettoni solidali di Admo tornano nelle piazze del FVG

L’Associazione Donatori di Midollo Osseo – ADMO torna nelle piazze del Friuli Venezia Giulia, dal 22 novembre all’8 dicembre 2025, con la tradizionale iniziativa natalizia “Un Panettone per la Vita”.

In tutta la regione FVG i volontari saranno presenti con diverse postazioni (l’elenco completo è riportato nella tabella sotto) dove sarà possibile scegliere il proprio regalo solidale: un panettone o un pandoro elegantemente confezionato che, come recita il claim “Sono un tipo due volte buono”, sono davvero “due volte buoni”. Oltre al loro inconfondibile gusto, infatti, contribuiscono a sostenere le numerose attività che l’associazione porta avanti sul territorio. Quest’anno, peraltro, accanto ai prodotti “classici”, spicca una novità particolarmente golosa: il panettone con cuore di pistacchio.

«Chi deciderà di aderire all’iniziativa, sia come privato sia come azienda — seguendo l’esempio di molte realtà locali, che ringrazio — non starà semplicemente scegliendo un panettone o un pandoro, ma sosterrà un progetto e contribuirà a far crescere un sogno», ha sottolineato Paola Rugo, presidente dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo del Friuli Venezia Giulia.

Negli anni, “Un Panettone per la Vita” ha permesso di informare e sensibilizzare migliaia di persone sulla donazione di midollo osseo, contribuendo ad aumentare in modo significativo il numero dei donatori iscritti al registro. Anche nel 2025 il ricavato sarà destinato da Admo Fvg alla gestione organizzativa e amministrativa delle attività associative, all’acquisto dei kit salivari, alla gestione dei donatori e dei sanitari, oltre che a numerose altre iniziative fondamentali per continuare a diffondere la cultura del dono.

Sarà attivo anche lo shop online (su www.admo.it) attraverso il quale sarà possibile sostenere la campagna scegliendo i prodotti da ricevere direttamente a casa. Sul portale dell’associazione si potrà inoltre effettuare una donazione libera, per la quale verrà inviata una e-card dedicata.

L’elenco delle postazioni è disponibile anche sul sito www.admo.it, nella pagina dedicata alla campagna di Natale 2025.