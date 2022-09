Università delle LiberEtà: iscrizioni aperte al corso Friuli itinerari tra storia, natura e leggenda

Iscrizioni aperte al corso FRIULI ITINERARI TRA STORIA, NATURA E LEGGENDA che si terrà da mercoledì 7 settembre, dalle 17.30 alle 18.30, per 7 lezioni: possibile scegliere se frequentarlo in sede oppure online. Piccole e grandi storie di animali e simboli magici, curiosità, misteri, leggende di luoghi e castelli, racconti di patriarchi, cavalieri e nobildonne che hanno contribuito a fare la storia del Friuli. Un curioso corso dedicato al FRIULI - ITINERARI TRA STORIA, NATURA E LEGGENDA, in partenza ll'Università delle LiberEtà (via Napoli 4 a Udine), da mercoledì 7 settembre, dalle 17.30 alle 18.30 per 7 appuntamenti: le lezioni possono essere seguite sia in presenza che online, libertà assoluta per i corsisti. Il corso è a cura di IRIS ZORATTO, PhD in storia, storia dell'arte e architettura del rinascimento, esperta in storia dell'arte locale. I posti sono limitati, per informazioni telefonare a 0432297909 oppure scrivere a libereta@libereta-fvg.it. Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4) o tramite bonifico, scrivendo a iscrizioni@libereta-fvg.it.