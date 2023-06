Università friulana: Open day Scienze dell’educazione

Open Day del nuovo corso di laurea in Scienze dell’educazione dell’Ateneo friulano, lunedì 26 giugno, alle 17, nell’aula 2 del polo di via Margreth 3 Udine. Si può partecipare in presenza o a distanza dalla pagina web https://shorturl.at/vCTXY

Nato anche da un attento ascolto delle esigenze del territorio il corso è stato attivato dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società. Formerà due profili, l’educatore professionale socio-pedagogico e l’educatore dei servizi educativi per l’infanzia. Caratterizzato da una spiccata interdisciplinarità, dedica una grande attenzione a inclusione, equità, plurilinguismo e interculturalità. Prevede un tirocinio obbligatorio curriculare professionalizzante.

L’appuntamento sarà introdotto dalla direttrice del dipartimento, Fabiana Fusco, e da Francesca Zanon e Davide Zoletto che hanno partecipato alla progettazione del corso. L’incontro servirà a spiegare obiettivi, piano di studio, programmi degli insegnamenti, sbocchi occupazionali e a porre domande per chiedere ulteriori informazioni o chiarire eventuali dubbi.