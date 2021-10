Uova marce contro la sede dello Scriptorium Foroiuliense di San Daniele

Uova marce sono state state lanciate contro la finestra accanto alla porta di ingresso della sede dello Scriptorium Foroiuliense di San Daniele. La scoperta, fa sapere il presidente della Scuola Italiana Amanuensi Roberto Giurano, è avvenuta ieri sera, “una coincidenza molta strana, verificatasi proprio in concomitanza agli ultimi avvenimenti”, aggiunge Giurano, con riferimento alle polemiche suscitate dall’affidamento diretto del servizio di gestione del Museo del Territorio proprio allo Scriptorium.

“Già tanti sono i messaggi di solidarietà che ci sono arrivati, per primi il Prefetto di Udine, il presidente della Regione Fedriga e il sindaco Valent – prosegue Giurano -. Non vorremmo che tali gesti, in considerazione dei progetti di inclusione sociale che lo Scriptorium ormai da tempo sta portando avanti, siano volti soprattutto all’odio e al disprezzo del diverso, una politica portata avanti da miseri personaggi”.

“Oggi puliremo le nostre finestre e se vorrete potrete sporcarle ancora e poi ancora e poi ancora, ma sappiate che non ci fermeremo e tutti i nostri progetti andranno avanti – dice Giurano rivolgendosi agli autori del gesto -. Se gettare uova contro delle finestre vi fa sentire meno falliti, fatelo pure. perché noi alla violenza rispondiamo con la tolleranza!.