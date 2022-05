Upcycling Land FVG: in Friuli evento dedicato alla plastica riciclata

Villa Gallici Deciani a Montegnacco di Cassacco sarà per tre giorni teatro di Upcycling Land FVG, il primo evento dedicato al futuro della plastica post consumo promosso dalla Preco System di Gemona del Friuli. Dal 19 al 21 maggio, la storica villa ospiterà conferenze, visite guidate e incontri dedicati al tema della sostenibilità, della green economy e del riuso della plastica riciclata attraverso le esperienze concrete delle principali aziende del Friuli Venezia Giulia. L’evento è realizzato in collaborazione con più attori del sistema FVG, tra cui Animaimpresa, e vedrà la partecipazione durante gli incontri di esponenti del mondo imprenditoriale, accademico e associativo: Raul Venier, fondatore e amministratore delegato di Preco System, ma anche Roberto Conte, Paolo Fantoni, Adriano Luci, Luca Ceccarelli, Franco Bulian, Antonio Massarutto per L’Università degli Studi di Udine, Paolo Fabbri, Walter Bertozzi, Lucia Cristina Piu per Confapi FVG, Paola Schneider per Federalberghi FVG, Raffaele Perrotta per l’Associazione Dimore Storiche Italiane, LegalNext Avvocati ed Ekita. Upcycling Land FVG è occasione per esplorare e toccare con mano le molteplici opportunità di riutilizzo e nuova vita per la plastica post consumo. Durante l’intera durata dell’evento, la Villa ospiterà un percorso espositivo dei prodotti Preco System e l’installazione “Terzo Paradiso” dell’artista Premio della Biennale alla Carriera Michelangelo Pistoletto. “Il luogo in cui ci troviamo e il tipo di allestimento” spiega Raul Venier “hanno forte valore simbolico. Rappresentano il ponte tra il passato, il presente e il futuro, nonché l’opportunità di coesistenza tra vecchio e nuovo, spesso facilitata dall’arte e dalla cultura.”

IL PROGRAMMA - L’inaugurazione dell’evento sarà giovedì 19 maggio alle ore 10 con, a seguire, il primo panel dal titolo “Green Economy, gestione delle risorse e sviluppo sostenibile. Aziende con approccio integrato” che permetterà di ascoltare le voci delle imprese del territorio che lavorano concretamente, ogni giorno, per un'economia rispettosa dell’ambiente e dell’uomo. Il pomeriggio è dedicato alle visite guidate alla scoperta dei prodotti Preco System, ospitati nella splendida Villa Gallici Deciani: il percorso al via alle ore 14.30 e alle ore 16.30 permetterà di toccare con mano cosa si può realizzare a partire dai rifiuti plastici e di scoprire le meraviglie di una dimora storica friulana. Realizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine, Upcycling Land FVG si rivolge anche a geometri e architetti grazie al seminario formativo “Green Public Procurement. Valorizzazione della plastica post-consumo e best practice in favore della sostenibilità” accreditato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine (20 maggio, dalle ore 9 alle 12.30). La partecipazione al seminario è a numero chiuso e con registrazione obbligatoria: ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi professionali (CFP). Il programma della giornata di venerdì 20 maggio prosegue alle ore 14.00 con il panel “Turismo sostenibile in Regione, i servizi offerti e le sfide”. Opportunità per addetti ai lavori e non soltanto di guardare al patrimonio paesaggistico e culturale del territorio dal punto di vista green, inteso come un fattore di crescita e di sviluppo. Alle ore 17.00 nuova visita guidata alla scoperta delle meraviglie di Villa Gallici Deciani e dei prodotti rivolti all’Industria e all’Arredo Urbano Preco System. Conclude il ricco programma di Upcycling land FVG la giornata di sabato 21 maggio, un Open day dedicato all’esposizione dei prodotti della Preco System, realizzati interamente in plastica al 100% riciclata. Ci saranno quattro visite guidate su prenotazione (ore 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30), ma gli spazi espositivi saranno aperti a tutti senza bisogno di registrazione per l'intera giornata.

PRECO SYSTEM - Preco System da oltre 20 anni ha sposato i concetti di ecologia e sostenibilità, tanto nel processo produttivo, quanto nel prodotto finito. Attiva nel settore dell’arredo urbano (giochi per parchi pubblici, pavimentazioni, panchine, fioriere, recinzioni, pali, stecche, bordure, balaustre, dissuasori) e da poco anche nel settore industriale (camminamenti, canaline portacavi, ecc.,), utilizza un mix di polietilene e polipropilene riciclati al 100% e recuperati attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; non a caso tutti i prodotti sono certificati Blauer Engel e PSV plastica seconda vita da raccolta differenziata. Acquisita nel 2018 dal gruppo HAHN Kunststoffe, Preco System ha rafforzato la sua presenza in Friuli Venezia Giulia e vede una costante crescita del fatturato e dell’indotto sul territorio. “Entrare a far parte di questo gruppo è il riconoscimento che abbiamo lavorato bene. Per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi, c’è bisogno di una struttura più articolata e con Hahn al nostro fianco questo è oggi possibile” afferma Raul Venier. È un business valoriale che fa della sostenibilità il fattore primario di sviluppo, quello realizzato da HAHN Kunststoffe e Preco System, che trova in Upcycling Land FVG un’importante opportunità di presentazione e valorizzazione. “Non volevamo soltanto esporre ciò che realizziamo, ma condividere idee e progetti. Siamo convinti che la sostenibilità sia una direzione da intraprendere insieme”, è la sua conclusione.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito con registrazione obbligatoria online. L’esposizione prodotti e l’installazione del Terzo Paradiso sono ad ingresso libero.