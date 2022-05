Leali delle Notizie presenta l’VIII edizione del Festival del Giornalismo. L'appuntamento è fissato per venerdì 13 maggio, alle 10.30, nella sala del Consiglio Comunale del Palazzo Municipale a Ronchi dei Legionari. Nell'occasione verranno presentate anche la V edizione del Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia e la I edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini. L’associazione culturale ronchese illustrerà finalmente il programma della VIII edizione del Festival, svelando i relatori, i luoghi e le tematiche che verranno affrontate quest’anno nel corso della manifestazione che si svilupperà dal 3 al 18 giugno. Dodici giornate intense in cui si susseguiranno 177 ospiti nazionali e internazionali, 29 panel di discussione, 3 mostre fotografiche, 2 letture sceniche, 1 seminario e 21 presentazioni letterarie. La manifestazione culturale di Leali delle Notizie, diventata ormai una tradizione e un appuntamento fisso per il territorio regionale, si aprirà con “Aspettando il Festival…”; una serie di incontri itineranti che si terranno dal 3 al 9 giugno in diversi luoghi dell’Isontino e della Bassa Friulana: a San Pier d’Isonzo, Aquileia, Staranzano, Fogliano Redipuglia, San Canzian d’Isonzo, Sagrado e Gorizia. Gli appuntamenti di “Aspettando il Festival…” saranno solo un’anticipazione, prima di addentrarsi nel cuore del vero e proprio Festival, che si svolgerà dal 14 al 18 giugno. Nella prima serata di Festival ci sarà uno spazio dedicato ai giovani con la cerimonia di consegna del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini. Un’iniziativa nata non solo per ricordare la vicepresidente scomparsa lo scorso agosto, ma anche per incentivare e promuovere l’inserimento dei giovani nella professione giornalistica. Il Premio è stato finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore. Anche quest’anno il Festival del Giornalismo continuerà a focalizzare la propria attenzione sul fenomeno delle mafie e sulla libertà di stampa nel mondo con la cerimonia di consegna del Premio Leali delle Notizie nella serata finale. Il Premio, realizzato dall’artista locale Franco Dugo, ha ricevuto anche quest’anno l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e verrà consegnato alla vincitrice Marilena Natale. L’associazione proporrà inoltre alcune tematiche di discussione legate all’attualità o agli anniversari di fenomeni rilevanti per il mondo del giornalismo, per l’evoluzione della società, per l’economia e la politica. Nel corso della presentazione verranno inoltre specificate le modalità di accesso al Festival del Giornalismo e le disposizioni che Leali delle Notizie intende adottare per consentire lo svolgimento di una manifestazione sicura per gli ospiti, il pubblico e i volontari che anche quest’anno aiuteranno l’associazione. Dopo due anni torneranno gli studenti dell’alternanza scuola-lavoro che aiuteranno Leali delle Notizie a gestire tutti gli appuntamenti della manifestazione culturale. Per il secondo anno di fila il Festival del Giornalismo ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura. Rai Friuli Venezia Giulia è media invece per la prima volta media partner della manifestazione di Leali delle Notizie insieme a molti altri che in questi anni hanno sostenuto le attività dell’associazione.