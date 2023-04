Ussai M5s: “Distretti ASUGI, stop a esclusione professioni sanitarie successo M5S”

“Accogliamo con grande soddisfazione il ritiro dei bandi per l’individuazione dei direttori dei 4 Distretti di ASUGI che escludevano le professioni sanitarie dalla possibilità di ricoprire l’incarico”. Lo afferma il coordinatore provinciale triestino del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai. “Vengono infatti ritirati i bandi precedenti, citando un ricorso dell’Ordine degli psicologi, e ne vengono emanati di nuovi, prevedendo l’accesso, oltre ai medici, a tutti i dirigenti aziendali con 5 anni di anzianità”. “Si tratta di una vittoria degli ordini professionali che hanno presentato ricorso contro quella procedura iniqua – sottolinea Ussai -, ma anche un successo del M5S che da subito aveva sollevato la questione. Escludere le professioni sanitarie avrebbe cancellato un’esperienza di sviluppo della sanità territoriale, peraltro in controtendenza con quanto avviene in altre regioni”. “Attendiamo ora un ulteriore passaggio, ovvero la cancellazione anche della delibera della Giunta regionale dello scorso novembre che contiene le linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi, escludendo appunto le professioni sanitarie – conclude l’esponente pentastellato -. Altrimenti c’è il rischio che i nuovi bandi già indetti finiscano per violare quel provvedimento”.