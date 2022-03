Ussai M5s Fvg: “Altre segnalazioni su cibo scadente negli ospedali”

“Continuano a giungerci segnalazioni sulla pessima qualità dei pasti negli ospedali del Friuli Venezia Giulia”. A dichiararlo è il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai. “L’ultima riguarda il Santa Maria della Misericordia di Udine, dove ci viene segnalato ‘cibo difficilissimo da affrontare, per qualità e confezionamento. Le persone che denunciano questo sono tutt'altro che esigenti e per nulla sprecone. Anzi, si rammaricano di non riuscire a consumare quanto servito per evitare il rischio di non poterlo digerire’”. “Sono situazioni che si ripetono con troppo frequenza – continua l’esponente pentastellato – e che ci portano sollecitare migliori e più frequenti controlli rispetto alla qualità del cibo che viene proposto ai pazienti”. “Dopo infinite proroghe, che si susseguono dal 2011, è in corso un bando di gara per l’assegnazione del servizio di ristorazione ospedaliera nella nostra regione, a cui sono stati ammessi tre operatori: Sodexo Italia SpA, Dussmann Service Srl e una rete temporanea di imprese composta da Serenissima Ristorazione SpA, Camst Soc. a r.l. e Impresa Tilatti Riccardo Srl – aggiunge Ussai -. L’auspicio è che si arrivi al più presto all’assegnazione e che ci sia effettivamente un miglioramento della qualità del cibo, su cui uno studio dell’Università di Trieste ha evidenziato diverse criticità”. “A tal proposito, destano forte perplessità le competenze di coloro che compongono la commissione giudicante della procedura di gara. Manca infatti una figura professionale esperta di processi di produzione dei pasti – spiega il consigliere M5S -, così come non è rappresentato in alcun modo il territorio triestino, nonostante le criticità sulla qualità dei cibi siano emerse all’ospedale di Cattinara”.