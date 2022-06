Ussai M5s Fvg: “Su dati Sant’Anna Pisa Riccardi nasconde polvere sotto il tappeto”

“I dati ‘bersaglio’ 2021 riguardanti il Friuli Venezia Giulia dicono chiaramente che la nostra regione ha visto migliorare il 35,2% degli indicatori (contro il 52,73% della media delle altre regioni), stabile il 21.1% (media 12.73%) e peggiorato il 43,7 % degli indicatori (la media delle altre regioni è del 34,55%)”. Lo sottolinea il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, tornando sulla valutazione della Scuola Sant’Anna di Pisa. “Se Riccardi vuole continuare a vantarsi, lo faccia pure ma i numeri testimoniano la preoccupante realtà in modo inequivocabile – aggiunge Ussai -. E non certo per colpa dei professionisti che lavorano in prima linea, ma della politica e dei manager delle principali aziende della regione, nominati dal presidente Fedriga e dallo stesso assessore”. “Fin da subito abbiamo sottolineato, come confermato dalla rettrice della Scuola Sant’Anna, che il report in questione non è una pagella della sanità regionale ma uno strumento utile per far emergere criticità su cui intervenire – conclude l’esponente M5S -. Riccardi pensi quindi a mettere in campo gli strumenti per un’inversione di tendenza di una sanità in declino, invece di interpretare i numeri a suo piacimento e cercare di nascondere la polvere sotto il tappeto”.