Ussai: “Migranti, centrodestra la smetta con gli slogan e dia risposte concrete”

“Non ci si può più girare dall’altra parte e fare finta di non vedere il problema, né rinviare l’organizzazione di risposte concrete”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, rispetto alla situazione dei migranti a Trieste. “Il sindaco Dipiazza si limita ad annunciare incontri a Roma e a confidare nell’inverno per ridurre gli arrivi – continua il consigliere M5S -. Ma, davanti a centinaia di persone che dormono all’addiaccio, è evidente che le risposte fin qui messe in campo non sono sufficienti”. “La principale soluzione deve essere quella di aumentare i trasferimenti, ma sarebbe anche il caso che lo stesso sindaco e il presidente Fedriga, vista anche la situazione a Gradisca d’Isonzo, valutino la dichiarazione dello stato di emergenza da ora e per tutto il periodo invernale, definendo azione e risorse da mettere in campo per i mesi più freddi” aggiunge Ussai. “Il centrodestra adesso governa a tutti i livelli istituzionali – conclude l’esponente pentastellato – e probabilmente si sta accorgendo che con gli slogan e le proposte irrealizzabili, come muri e blocchi navali, non si risolvono problemi così complessi”.