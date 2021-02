Vaccinazioni anti covid19 in FVG, Liguori (Cittadini): necessaria una campagna informativa

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

«Non c’è tempo da perdere: la Regione parta con una campagna informativa relativa al piano di vaccinazioni per favorire le adesioni». E’ stata presentata oggi dalla consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, una mozione sul tema.

«Gli aspetti dell’informazione e della comunicazione, per contestualizzare a livello regionale la campagna a sostegno della vaccinazione, sono fondamentali in questo momento – spiega Liguori -. In vista della fase 2 e della 3 del piano vaccinale, che riguarderanno le persone con più di 80 anni, quelle di età compresa tra i 60 e i 79 anni, le persone con malattie croniche o disabilità e gli operatori dei servizi essenziali, è necessario infatti fornire con adeguato anticipo le indicazioni con le quali si potrà ricevere il vaccino».

Per tale campagna informativa, suggerisce infine Liguori, «la Regione coinvolga i Medici di famiglia, che ogni giorno vengono contattati dai propri assistiti per chiedere come prenotare la vaccinazione».