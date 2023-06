Vittime lavoro. Pozzo (Pd): dopo Osoppo urge impegno comune sicurezza

“Il lavoro è certamente un diritto sul quale si fonda la nostra Repubblica ma, allo stesso modo e ancor di più, deve esserlo quello alla vita sul lavoro. Se oggi piangiamo ancora una volta la tragica morte di un lavoratore è evidente che non si è fatto ancora abbastanza in termini di prevenzione e controlli”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Pd), dopo aver preso parte al presidio organizzato dai sindacati fuori dagli stabilimenti Fantoni a Osoppo, dove ieri ha perso la vita, mentre lavorava, Abdellatif Sabili. “Il ripetersi di morti bianche – conclude Pozzo – non può assuefarci all’idea che si tratti di mera casualità. La sicurezza sul lavoro deve costituire un obiettivo comune, con l’impegno di imprese, lavoratori e istituzioni. Niente può farci derogare dalle necessità di formazione e di serrati controlli con investimenti adeguati, sia in risorse finanziarie, sia in capitale umano da dedicare a queste attività”.