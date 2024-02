Workshop Unicef di orientamento al lavoro per 16 ragazzi di Aedis

Un workshop Unicef sull’orientamento al lavoro e la costruzione del curriculum: è quello che si è tenuto martedì mattina, 20 febbraio, presso la casa di Tarcento della cooperativa sociale Aedis. Ai ragazzi ospiti della struttura, si sono aggiunti anche altri che vivono nella casa di Pozzuolo del Friuli, in tutto 16 partecipanti: «Vista l’importanza della tematica trattata – ha spiegato Gennj Scubla, coordinatrice dell’equipe educativa di Aedis – abbiamo voluto che ci fosse la massima partecipazione sia da parte dei ragazzi che beneficeranno di informazioni importantissime per loro, sia per gli educatori ed operatori che avranno nuovi strumenti per migliorare le possibilità di integrazione».

L’attività è offerta da UNICEF all’interno del progetto Protect: Protecting Children on the move” (Fondo AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund) ed è indirizzato ai minori migranti non accompagnati (MSNA), ai giovani migranti e rifugiati di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Il workshop si chiama Skills4YouTh e ha l’obiettivo di sviluppare delle competenze e l’orientamento al lavoro (Mobile Team). «Questi strumenti – ha spiegato in più occasioni Michele Lisco, presidente di Aedis – fanno si che questi ragazzi non solo trovino la loro strada in modo sano, ma diventino anche una reale risorsa per il nostro territorio. Con le informazioni corrette potranno dare il proprio contributo in termini di lavoro, ma anche di rispetto verso i luoghi che li hanno accolti».

L’attività è tenuta da due formatori UNICEF, durerà 4 ore e sarà suddivisa in diversi punti di lavoro:

Comprendere quali sono le proprie competenze tecniche e trasversali, aspirazioni, inclinazioni e gli interessi personali e professionali

Conoscere i requisiti per accedere ai corsi di formazione e al lavoro e le modalità di ricerca di offerte di lavoro

Imparare a presentarsi a un datore di lavoro tramite CV e colloquio di lavoro

Conoscere i diritti dei lavoratori e i rischi legati al lavoro in nero

A tutti i ragazzi saranno consegnati dei materiali di lavoro e in particolare il Vademecum dell’UNICEF per l’orientamento professionale” che contiene informazioni e consigli sui percorsi formativi per trovare lavoro, i requisiti minimi e documenti necessari, le competenze tecniche e trasversali, i Diritti sul lavoro e lavoro irregolare e le Istruzioni per la compilazione di un CV.

Nei primi sette mesi di attività, il progetto Skills4YouTh ha già toccato 16 Regioni, 152 Strutture, 1234 giovani formati di cui 95% maschi, 70% minori e 51% da Bangladesh, Egitto, Guinea, Pakistan e Tunisia.