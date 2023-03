Ziu, presentato progetto nuovo centro direzionale Cosef

Presentato oggi a Udine, con un breve cerimonia nella ZIU, il progetto per il nuovo centro direzionale che sarà realizzato dal Cosef, Consorzio di sviluppo industriale del Friuli. Nel complesso, ideato per rispondere alle esigenze di welfare delle imprese insediate nell’area, troveranno spazio molteplici servizi. “L’investimento complessivo è di circa 6 milioni di euro – ha spiegato il direttore del Consorzio Roberto Tomè – prevede una prima palazzina, poi saranno necessari ulteriori finanziamenti, ma il Cosef conta sulla Regione, che è sempre stata molto vicina ai nostri progetti e programmi. Siamo a buon punto, il progetto definitivo è stato approvato – ha aggiunto – e si andrà entro un mese e mezzo a indire la gara per la realizzazione dell’opera, con un appalto integrato che velocizzerà i tempi. La previsione per la chiusura del cantiere è entro la fine del 2024. Il progetto, approvato un anno fa – ha continuato – è per una infrastruttura che comprenderà un centro di medicina del lavoro, una mensa aziendale. Accanto a questo centro, abbiamo previsto nei piani industriali anche un altro importante progetto che è dall’altra parte della ZIU, verso il comune di Pavia di Udine, e che vedrà la realizzazione di un asilo nido. Questo centro e l’asilo nido andranno a completare quel sistema di welfare aziendale che gran parte delle imprese chiedono”. Tomas Venchiarutti, vicepresidente del Cosef, ha portato i saluti del presidente dell’ente consortile Claudio Gottardo. “Il posto non è stato scelto a caso – ha detto – è ‘fisicamente’ vicino alle imprese come lo è sempre il Consorzio, in questo modo riusciremo a essere ancora di più al loro servizio, per portare un’innovazione più veloce e un modo di lavorare più snello, aumentando l’attrattività dell’area, garatendo un’ampia gamma di servizi a vantaggio di qualunque azienda che ambisca a insediarsi”.