Al via la XI edizione del World.Report Award | Documenting Humanity 2021

In apertura la XI edizione del World.Report Award | Documenting Humanity 2021. Il World.Report Award è un concorso internazionale promosso dal Festival della Fotografia Etica, che vuole rappresentare fotograficamente l’impegno sociale e si rivolge a tutti i fotografi italiani e stranieri, professionisti e non. Il soggetto è l’uomo con le sue vicende pubbliche e private, le sue piccole e grandi storie; i fenomeni sociali, i costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità. Il Festival della Fotografia Etica giunge quest’anno alla sua XII Edizione. L'evento è diventato un’importante occasione di approfondimento e conoscenza, non solo all’interno della comunità dei fotografi, ma per tutta la società civile.

NOVITA' 2021

Quest'anno la sezione tematica del concorso pone l'attenzione sulle GENERAZIONI FUTURE: un grande racconto planetario che darà voce a coloro che saranno il futuro stesso del pianeta.

Per saperne di più visita la pagina Categorie. Abbiamo introdotto, si legge nella presentazione, un nuovo programma: “The Spotlight photographers meet the Masters” con lo scopo di creare scambio culturale e dialogo tra i fotografi, condividendo esperienze e competenze.

NUOVI PREMI

Nella categoria Master premieremo i primi 3 classificati. Per la categoria Spot Light nuovi premi per 15 selezionati. Per partecipare al concorso è necessario registrarsi alla piattaforma Picter, iscrivendosi gratuitamente a questo link e creando un Profilo Fotografo. Uno strumento semplice e potente per i fotografi.

11.000 euro di premi in denaro, attrezzatura fotografica professionale FUJIFILM per un valore di 5.000 euro.

Partecipazione all'incontro “The Spotlight photographers meet the Masters”. Stampa delle mostre. Esposizione della mostre durante il Festival della Fotografia Etica.

Spese di viaggio e alloggio sostenute dall'organizzazione per soggiornare a Lodi nel mese di ottobre per presentare il progetto. Visibilità in Italia e all’estero per la durata di 3 anni grazie al progetto Travelling Festival. Visibilità sulla stampa internazionale e con i professionisti del settore. Pubblicazione nel catalogo annuale del Festival edizione 2021. Il Festival si impegna a dare visibilità per un intero anno a tutti i progetti e alle pubblicazioni future dei fotografi vincitori attraverso i nostri canali di comunicazione. Tutti i fotografi selezionati saranno presenti nella gallery online permanente sul nostro sito.

Giuria Internazionale

Non perdere l'opportunità di mostrare il tuo lavoro a una panel di giurati riconosciuti a livello internazionale che operano nel settore.

Scopri i giurati dell'edizione 2021 al LINK

Solo un vincitore per categoria ma.... Qualora la giuria reputasse meritevoli altri lavori, oltre a quelli premiati nelle 6 categorie e previo consenso del fotografo, questi potranno essere proposti come mostre nel programma ufficiale della manifestazione.

COME PARTECIPARE:

Per saperne di più sul concorso puoi partire dalla nostra pagina di introduzione.

IMPORTANTE NOVITA': Per partecipare al concorso è necessario registrarsi alla piattaforma Picter, iscrivendosi gratuitamente a questo link e creando un Profilo Fotografo.

TIMELINE DEL CONCORSO:

17 maggio 2021: chiusura concorso.

28 giugno 2021: invio tassativo file originali a completamento del processo di verifica.

5 luglio 2021: comunicazione dei 10 FINALISTI per ogni categoria e dei 30 FINALISTI per il Single Shot Award, tramite il sito del Festival.

30 agosto 2021: proclamazione dei VINCITORI di ogni categoria, tramite il sito del Festival.

Cover photo by ©Dario De Dominicis