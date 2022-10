Autumn in Love mostra d’arte all’Italian Secret in Piazza Matteotti

Festa d'autunno a Italian Secret, locale caffè e galleria d'arte in Piazza Matteotti, una casa degli artisti con autori che hanno rappresentato questa splendida stagione di colori: l'autunno. I quadri e le sculture saranno visibili fino al 31 ottobre.

Tra i presenti il Consigliere regionale Barberio, l'assessore comunale di Udine, Franz, la presidente dell'UNESCO,Renata Capria D 'Aronco, la Presidente dell'associazione Giulietta e Romeo,Laura Zanelli, la delegata del Circolo Mansi , Maristella Masetto, il Critico d'arte Vito Sutto.



Organizzatrice artistica Pia Molina e Gian Pietro Nadalutti incaricato per le riprese video . Tra i super ospiti anche la scrittrice Chiara Raimondi e lo scrittore Mauro Tonino. L'organizzazione vuole fare un plauso a tutti gli artisti che hanno partecipato con le loro opere e un ringraziamento per aver spiegato ai presenti da dove è scaturita l'ispirazione per realizzarle.