Clautunno, tornano le  bancarelle e i piatti autunnali in piazza a Claut

Le foglie delle foreste in Valcellina stanno mutando il proprio colore e cominciando a staccarsi dagli alberi, e questo può significare una cosa sola: sabato 22 e domenica 23 ottobre torna l’attesissima Clautunno, la festa d’autunno a Claut. Un weekend di musica, eventi sportivi e piatti tipici della stagione: il fulcro della manifestazione sarà piazza San Giorgio. Le vie cittadine si accenderanno di colori autunnali e il centro di Claut sarà popolato da stand enogastronomici e di artigianato, con capi di abbigliamento realizzati con tecniche e materiali tradizionali, prodotti di agricoltura e di cosmesi biologica. Tra una porzione di caldarroste e un bicchiere di vin brûlé o di birra artigianale, i visitatori potranno godere di un’esibizione live del trio rock’n’roll Alter Ego. Gli alberghi-ristorante Dolomiti, Vittoria e Miramonti, la pizzeria New Tre Pini, l’osteria Cellina, l’osteria Corona e la Gelateria artigianale da Criss offriranno per l’occasione un menù dai gusti autunnali. Le due giornate saranno accompagnate in parallelo da un evento sportivo ciascuna. Sabato si correrà il ClauTrail, organizzato dall’Asd Magredi Mountain Trail: un trail autogestito che si articola in due percorsi da 14 e 27 chilometri, caratterizzati rispettivamente da un dislivello di +1100 e +1700 metri. Le iscrizioni, ad offerta libera, saranno aperte dalle 10.30 alle 11.45 in piazza San Giorgio da cui la corsa partirà alle 12. Lungo il tragitto ci saranno due ristori, uno all’ottavo chilometro (Rifugio Pradut) e uno al diciassettesimo (Casera Casavento). Domenica, invece, andrà in scena una manifestazione podistica ludico motoria a passo libero e aperta a tutti, La Clautana. Quattro percorsi per scoprire luoghi fiabeschi in mezzo alla natura con lo sfondo delle Dolomiti friulane, tra i torrenti Settimana e Cellina. La marcia partirà dalla zona del palaghiaccio ed arriverà in piazza San Giorgio. Gli itinerari sono da 6 chilometri (con 100 metri di dislivello positivo), 12 (170 metri), 14 (400 metri) e 17 (450). “La formula vincente che ci sta premiando di evento in evento è coniugare gli sport all’aria aperta, che nel territorio mozzafiato di Claut trovano una collocazione naturale, con le tradizioni legate agli antichi mestieri e sapori e all’alternarsi delle stagioni” ha spiegato l’assessora al turismo Elena Leschiutta. Per ulteriori informazioni sulle manifestazioni sportive si possono contattare telefonicamente gli organizzatori Gianfranco (334 6068166), Giuseppe (345 6073997) e Alfonso (331 371 3088). Per richiedere invece informazioni sulla festa d’autunno il recapito è l’Infopoint del Comune (331 2694320). Il weekend, patrocinato dal Comune di Claut, è stato organizzato in collaborazione con il Parco Naturale Dolomiti Friulane, la Polisportiva Claut, Asd Magredi Mountain Trail e Elephant Creative Communication.