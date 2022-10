Cna nazionale e Fvg, a Trieste incontro con Fedriga: preoccupazione condivisa sul caro energia

Crisi e costi energetici sono stati i temi principali trattati all’incontro tenutosi martedì a Trieste tra il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il Presidente nazionale CNA, Dario Costantini e il Presidente regionale CNA Fvg Maurizio Meletti. Nel corso del cordiale colloquio è stata condivisa la preoccupazione sul caro energia e la necessità di interventi robusti per contenere gli effetti negativi su imprese e famiglie. Il Presidente Costantini ha ricordato il ruolo rilevante delle Regioni, che esercitano titolarità esclusiva su materie come artigianato, commercio, turismo, formazione, e rivestono importanza primaria per il mondo rappresentato dalla CNA. CNA ha sottolineato l’importanza di un confronto continuo tra la Conferenza delle Regioni e la CNA: “Occorre proseguire e rafforzare la collaborazione tra la Conferenza delle Regioni e la Confederazione – ha sottolineato Costantini – per fare sintesi a livello nazionale sulle istanze che sono già oggetto di confronto e interlocuzione tra le CNA regionali e le rispettive Regioni”. “Importante trasferire le esigenze non solo delle imprese tipicamente energivore – ha aggiunto Meletti -, ma anche delle tante piccole imprese ad alto consumo energetico”. “Piena disponibilità – ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ai vertici dell’associazione di categoria degli artigiani e delle piccole imprese – a proseguire nel confronto istituzionale con la Conferenza delle Regioni e nella collaborazione con una categoria che è stata determinante anche nella ripresa post-pandemica”. Condivisione è stata espressa inoltre dal governatore anche sulle misure prese per fare fronte al caro-energia e sulla necessità di proseguire su quella strada. “La Regione – ha evidenziato Fedriga – ha messo in campo importanti interventi a favore delle imprese e delle famiglie. In questo momento riteniamo sia fondamentale il supporto in particolare alle piccole imprese, che rappresentano una parte fondamentale del tessuto produttivo della nostra regione”.