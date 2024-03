Comune di Udine: 3 aprile anniversario della fondazione dello Stato Patriarcale di Aquileia all’insegna dei giovani e del fare rete

“Il Comune di Udine celebra l’anniversario della fondazione dello Stato Patriarcale di Aquileia, stato vassallo del Sacro Romano Impero, il 3 di Aprile 1077, con una serie di eventi all’insegna della continuità tra passato e futuro.” Lo dice la consigliera comunale delegata all’identità friulana, Stefania Garlatti-Costa, sottolineando che “gli eventi istituzionali della mattinata, alla presenza del Sindaco e delle autorità, ricordano due grandi personalità del Friuli del Novecento, ma lo fanno insieme ai giovani all’interno di due scuole. La trasmissione della lingua e dell’identità friulana continua se bambini e ragazzi le abbracciano come loro, altrimenti nel giro di due generazioni l’una e l’altra finiranno nei musei e nelle università, come pura materia di studio.” “Per questo, alle 16:30 del 3 di aprile, ci sarà un laboratorio creativo presso la Ludoteca che avvicinerà i bambini, con qualsiasi competenza linguistica, ai giochi della tradizione e alla lingua friulana: il primo di una serie di laboratori di gioco, pensati per tutte le fasce d’età, organizzati dalla Biblioteca Joppi e dal Museo Etnografico del Friuli all’interno della programma generale della Fieste de Patrie a Udine, dal 1 al 15 aprile.” “Fare rete è indispensabile per un’azione efficace. Nel programma del 3 aprile abbiamo inserito anche le visite guidate antimeridiane alla Torre di Porta Villalta, sede della Società Friulana di Archeologia, e quelle pomeridiane alla Torre di Porta Aquileia, sede del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. Il Consorzio in particolare è storicamente sensibile alla storia plurilingue della regione, ed ha organizzato per le ore 14 una visita speciale in lingua friulana. Infine – conclude Garlatti-Costa – ricordo alle 17:30 la visita speciale del Museo del Duomo, dov’è conservata molta storia della Patrie dal Friûl a partire dal più antico esemplare della nostra bandiera, risalente a metà del Trecento: una delle più antiche bandiere al mondo ancora in uso. A guidarci sarà la direttrice del Museo, dott. M. Beatrice Bertone: un’occasione speciale a cui ha voluto essere presente anche l’assessore alla Cultura Federico Pirone.” Segue il programma degli eventi della giornata. Con cortese richiesta di pubblicazione. Per informazioni 388-6130212 GLI APPUNTAMENTI DEL 3 APRILE A UDINE Ricordo di Giuseppe Marchetti e Novella Cantarutti al Percoto e al Malignani con Sindaco e Autorità Visite alla Torre di Porta Aquileia e alla Torre di Porta Villalta Scopriamo i nostri simboli al Museo del Duomo Pipins, acuilons e altris zuiatui alla Ludoteca Alle ore 9, la bandiera del Friuli, che riprende lo storico drappo con l’aquila patriarcale in campo azzurro conservato nel Museo del Duomo, verrà issata sulla specola del Castello in una cerimonia formale che si terrà in Piazza Libertà alla presenza del Sindaco, Alberto Felice De Toni, e altre autorità cittadine. Alle ore 10 al Liceo C. Percoto di Udine, il Sindaco scoprirà la targa a ricordo di Don Giuseppe Marchetti (pre Bepo Marchet), uno dei personaggi più importanti ed influenti del Novecento friulano, già insegnante della Scuola. Storico, linguista, letterato, friulanista, Marchetti fu autore del fondamentale Lineamenti di grammatica friulana, direttore della rivista Sot la nape e co-fondatore con Felix Marchi del periodico La Patrie dal Friûl. Don Marchetti sarà presentato da Federico Vicario, presidente della Società Filologica Friulana, e Andrea Valcic, presidente dell’associazione culturale Patrie dal Friûl. Alle ore 11 all’Istituto A. Malignani di Udine, alla presenza del Sindaco, dell’assessore alla Cultura Federico Pirone e della consigliera delegata ad Identità friulana e plurilinguismo Stefania Garlatti-Costa, sarà scoperta la targa a memoria di una seconda grande figura del Novecento friulano, Novella Cantarutti, già insegnante della Scuola. Originaria di Spilimbergo e di famiglia di Navarons, Novella Cantarutti fu poetessa, scrittrice e studiosa di tradizioni popolari. Interverranno in suo ricordo il linguista prof. Rienzo Pellegrini e studenti degli istituti Malignani e Il Tagliamento di Spilimbergo, coordinati dall’insegnante Alex Cittadella in un progetto di studio dei manoscritti della Cantarutti. Le targhe commemorative dei friulani illustri sono un progetto del Comune di Udine con la Agjenzie regionâl pe Lenghe Furlane (ARLeF). Alle ore 14 il Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia organizza una serie di visite guidate alla torre di Porta Aquileia, sede del Consorzio. Le visite saranno a cura del dott. Ernesto Liesch (Cenni sul Patriarcato), dell’arch. Roberto Raccanello (Notizie generali e storia del restauro) e dott. Filippo Formentini (Cenni su armi e armature d’epoca). La prima visita alle ore 14 sarà in friulano. Seguiranno visite ogni 40 minuti fino alle 17:20. Per questo evento è obbligatoria la prenotazione tramite mail all’indirizzo info@consorziocastelli.it o telefonando ai numeri 0432 288588 e 32866938654. Alle ore 16:30 fino alle 18:30 alla Ludoteca comunale in via del Sale 21 si terrà Pipins, acuilons e altris zuiatui, un laboratorio di costruzione di pupazzi di stoffa, aquiloni e quello che ci ispira la fantasia per le bambine e i bambini dai 4 ai 10 anni. Il laboratorio è aperto a bambini con qualsiasi livello di conoscenza del friulano. Alle ore 17.30 Scopriamo i nostri simboli: visita guidata al Museo del Duomo con la direttrice Maria Beatrice Bertone. Excursus tra le testimonianze rappresentative della storia del Patriarcato di Aquileia a partire dall’originale vessillo del XIV secolo che è fonte della nostra bandiera. Infine, alle ore 10, 11 e 12 la Società Friulana di Archeologia organizza visite guidate alla loro sede presso la torre di Porta Villalta. Obbligatoria la prenotazione tramite mail a prenotazionisfa@gmail.com.