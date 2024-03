Iniziativa della Fondazione Gimbe: #SalviamoSSN: tutti uniti per salvare il Servizio Sanitario Nazionale

In occasione della manifestazione Exposanità 2024 che si terrà a Bologna il 17 aprile prossimo, la Fondazione GIMBE organizza un workshop (ore 15,30) dal titolo: #SalviamoSSN: tutti uniti per salvare il Servizio Sanitario Nazionale. Durante l’evento, il Presidente Nino Cartabellotta farà il punto sullo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale e illustrerà le attività che la Fondazione GIMBE intende mettere in campo nel 2024/2025 nell’ambito della campagna #SalviamoSSN. L’iscrizione al workshop è gratuita previa registrazione e fino ad esaurimento posti. Per gli iscritti l’ingresso alla manifestazione è gratuito! In occasione della manifestazione sarà possibile aderire alla rete civica #SalviamoSSN presso lo spazio dedicato alla campagna al Centro Servizi di Exposanità.

A dieci anni dall’avvio della campagna #SalviamoSSN, si legge nella presentazione dell’evento, la Fondazione GIMBE lancia una rete civica nazionale con sezioni regionali per coinvolgere sempre più persone nella tutela e nel rilancio del SSN. Vogliamo portare questa causa così rilevante nelle piazze, nelle comunità, nelle scuole, nelle istituzioni. Vogliamo coinvolgervi attivamente nella difesa e nel rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, per garantire a tutte le persone una sanità pubblica accessibile ed equa.

Perché, al di là delle difficoltà di accesso ai servizi, la maggior parte delle persone non ha ancora contezza del rischio imminente: quello di scivolare lentamente ma inesorabilmente, in assenza di una rapida inversione di rotta, da un Servizio Sanitario Nazionale fondato su princìpi di universalità, uguaglianza, equità per tutelare un diritto costituzionale, a 21 sistemi sanitari regionali basati sulle regole del libero mercato.

Riteniamo indispensabile diffondere a tutti i livelli il valore del SSN, come pilastro della nostra democrazia, strumento di equità e giustizia sociale, oltre che leva di sviluppo economico.

