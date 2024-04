Confindustria Alto Adriatico: «Sicurezza sul lavoro, responsabilità collettiva»

L’incremento della sicurezza al lavoro passa anche dalla «responsabilizzazione delle imprese – perché nessuna ragione di profitto può giustificare un incidente – e dall’adozione di misure di sicurezza tecnologicamente avanzate e ridondanti»: lo ha detto il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, intervenendo al convegno “La sicurezza delle macchine, tra buone prassi e regolamento” promosso da CAA (Area Sicurezza) che ha da tempo in cima all’ agenda delle priorità questa tematica specifica che ha nell’Alta Scuola per la Sicurezza sul Lavoro la sua forma più concreta di attuazione.

«Esistono tecnologie che avrebbero potuto evitare il verificarsi dei più recenti infortuni, mi riferisco a dispositivi hardware e software capaci di impedire tragedie come quelle verificatesi anche nella nostra regione» ha osservato Agrusti. Il quale, però, ha aggiunto che «se tutte le misure attuate a tutela del lavoratore vengono eluse deliberatamente, è necessario che il lavoratore stesso venga sanzionato; ne abbiamo discusso con le organizzazioni sindacali perché riteniamo indispensabile attivare dentro questo perimetro, accanto alle altre, una responsabilità personale».

Dario Trevisiol, dell’Area Sicurezza di CAA, ha parlato nello specifico dell’impegno associativo, tradottosi in appuntamenti formativi, nell’indagare gli aspetti comportamentali, tra i fattori causali primari negli incidenti sul lavoro. «Hanno diverse sfaccettature: di non linearità, irrazionalità e di contro intuitività. Comportamenti che – ha detto – sono in qualche modo prevedibili e correggibili grazie all’introduzione di specifiche procedure e all’adozione di soluzioni tecnologiche». Temi che, ha spiegato ancora Trevisiol, CAA tratta anche negli Istituti scolastici della regione coinvolgendo quanto più possibile i ragazzi con l’ausilio del Virtual Safety Training, piattaforma immersiva sviluppata da LEF che consente di fare formazione immersiva “digitale”. Trevisiol ha annunciato inoltre per il 10 aprile, in collaborazione con INAIL, un webinar sul prossimo bando che l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro promuoverà in tema di sicurezza. «Le domande potranno essere presentate dal 14 aprile a fine maggio; Confindustria AA ha approntato in tal senso un servizio di assistenza alle imprese per la predisposizione dei progetti che saranno oggetto di eventuale finanziamento».

All’incontro hanno partecipato anche Luca Della Vedova, Dipartimento di prevenzione ASUFC e Matteo Monte, Dipartimento di prevenzione ASUGI, Alessandro Tito, Dipartimento di prevenzione ASFO, Franco Paravano, Direttore tecnico e CEO Oreb Sistemi Industriali e Andrea Carnara, Direttore divisione impianti industriali e area Environment Contec Industry. Le Aziende Sanitarie regionali, è stato detto, hanno infatti costituito un gruppo tecnico regionale “Macchine e Impianti” allo scopo di produrre documenti di sintesi delle Buone Prassi sull’utilizzo sicuro delle macchine impiegate nei principali settori manifatturieri e dei carrelli elevatori.