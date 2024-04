Confidi Friuli: il Cda approva il progetto di bilancio 2023, utile di 408mila euro

Garanzie deliberate per 55 milioni, garanzie in essere pari a 106,4 milioni, un patrimonio netto di 25,5 milioni. E un utile di oltre 408mila euro. Sono i numeri di Confidi Friuli, il cui progetto di bilancio 2023 è stato approvato dal Consiglio di amministrazione. Li rende noti il presidente Cristian Vida nel sottolineare come i dati siano «in crescita su più fronti rispetto al 2022». Il confronto è infatti a favore sulle garanzie deliberate (+43% sui 38,3 milioni del 2022), sulle garanzie in essere (+8%) e sul patrimonio netto (+10%), ma sono in aumento pure i soci (da 7.427 a 7.609, +182), le pratiche deliberate (da 833 a 886, +53) e le garanzie erogate (da 37,1 milioni a 40,6 milioni, +3,5 milioni).

Quanto al risultato di esercizio, dopo il passivo di 914mila euro del 2022, su cui avevano influito la componente finanziaria valutata al mercato, ma soprattutto la rettifica di valore sulle attività materiali non più strumentali, il 2023 di Confidi Friuli segna nel dettaglio un utile di 408.148 euro. Numeri, osserva il presidente Vida, che «sono anche effetto dell’affiancamento alla mission tradizionale di sostegno alle Piccole e medie imprese del territorio di un servizio più ampio e variegato; tra l’altro, supportando, congiuntamente alle associazioni di riferimento, le aziende nel reperimento di fonti finanziarie, tramite piattaforme digitali e canali fintech, senza dimenticare l’iniziativa delle fideiussioni, di cui molte aziende hanno sempre più bisogno».

Il progetto di bilancio verrà presentato in occasione delle assemblee separate (il 6 maggio a Pordenone, il 13 maggio a Udine) e generale (il 23 maggio a Udine), nelle quali si provvederà anche a rinnovare il Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.