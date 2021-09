Conoscere Eurasia: programma seminario con Regione FVG, ISP e Generali per favorire cooperazione tra Italia e Russia

Il Terzo Seminario Italo-Russo di Trieste, dal titolo “Italia-Russia: l’arte dell’innovazione”, che si terrà giovedì mattina 23 settembre 2021 a Trieste in Piazza Unità d'Italia, presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione. Tra gli altri, ricordiamo la presenza dell'Assessore regionale alle attività produttive e al turismo del Friuli-Venezia Giulia, del Sindaco di Trieste, di Sergey Razov (Ambasciatore della Federazione Russa in Italia), di Zeno D'Agostino (Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale), di Antonio Marano (Presidente dell’Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia), di Pavel Dorokhin (Rappresentante Commerciale della Federazione Russa in Italia), di Claudio de Eccher (Consigliere e Chief strategist di Rizzani de Eccher), di Gianpietro Benedetti (Presidente del Gruppo Danieli), di Francesca Nieddu (Direttrice regionale Friuli-Venezia Giulia e Veneto Est di Intesa Sanpaolo), di Gianluca Colocci (Chief Corporate Development Officer - ACEER Region di Generali CEE Holding), di Marco Marazzi (Deputy, General Coordinator Elettra del Sincrotrone di Trieste) e di Antonio Fallico (Presidente dell'Associazione Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia). L'evento è organizzato da Conoscere Eurasia - ente non-profit con sede a Verona che opera per potenziare le relazioni economiche e culturali tra l’Italia, l’Unione Europea, la Federazione Russa e l’Unione Economica Eurasiatica - in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), la Fondazione Roscongress e vede il sostegno di Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia, Assicurazioni Generali e Rizzani De Eccher.

Questo il programma:

---

08.30-09.00 | Registrazione dei partecipanti

09.00-09.40 | Apertura del Seminario: Ruolo strategico dell’Italia e della Russia nelle relazioni politiche ed economiche tra l’Europa e l’Eurasia

Assessore regionale alle attività produttive e turismo del Friuli-Venezia Giulia

Sindaco del Comune di Trieste

Sergey RAZOV, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia

Antonio FALLICO, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia

09.40-11.00 | 1a Sessione: Rapporti economici, commerciali e finanziari tra l’Italia e la Russia

Riccardo DUTTO, Responsabile dell’Industry Infrastructure & Real Estate Intesa Sanpaolo

Claudio DE ECCHER, Consigliore e Chief strategist Rizzani de Eccher S.p.A.

Pavel DOROKHIN, Rappresentante Commerciale della Federazione Russa nella Repubblica Italiana

Gianpietro BENEDETTI, Presidente Gruppo Danieli

Zeno D'AGOSTINO, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Antonio MARANO, Presidente Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A.

Mikhail VOLKOV, Rappresentante Vneshtorgbank in Italia, Vicepresidente

11.00-12.20 | 2a Sessione: Rapporti economici, commerciali e finanziari tra l’Italia e la Russia

Francesca NIEDDU, Direttrice regionale Friuli-Venezia Giulia e Veneto Est di Intesa Sanpaolo

Valeriy VAISBERG, Responsabile Ricerche GK Region

Gianluca COLOCCI, Chief Corporate Development Officer - ACEER Region Generali CEE Holding B.V.

Elena GRIMAYLO, Direttrice finanziamenti e crediti Banca Intesa Russia

Marco MARAZZI, Deputy, General Coordinator Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

12.20-12.40 | Conclusioni

Sergio FORELLI, Of Counsel Studio Legale Carnelutti Russia

Antonio FALLICO, Presidente Banca Intesa Russia e Presidente Associazione Conoscere Eurasia