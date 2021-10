Consiglio regionale Fvg: Approvata mozione per istituire un osservatorio regionale in tema di sicurezza sul lavoro

"Oggi in Consiglio Regionale abbiamo proposto, come Open Sinistra FVG, una mozione volta a potenziare gli organici degli enti e dipartimenti di prevenzione e delle unità per la sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché a sviluppare ulteriormente le attività di formazione e prevenzione "ex ante" e non solamente le sanzioni "ex post", quando gli incidenti sono già avvenuti.

La regione FVG è balzata dall'essere "regione bianca" ad essere "regione arancione" per quanto riguarda l'incidenza degli incidenti sul lavoro, da quando è ripresa l'attività lavorativa nei cantieri. Questa evoluzione è preoccupante anche alla luce dei molti subappalti in FVG, che indeboliscono i controlli, e delle gravi situazioni di autentico "caporalato" non tutelato sindacalmente,

rilevate recentemente. Vi è dunque la necessità di istituire un osservatorio regionale in tema di sicurezza sul lavoro. La mozione è stata approvata all'unanimità." Ha dichiarato il

Consigliere Furio Honsell.