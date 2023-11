Cosa sta accadendo al Servizio Sanitario del Fvg? Sabato a Udine tavola rotonda organizzata dall’Associazione Diritti del Malato

L’Associazione Diritti del Malato organizza, per Sabato 18 novembre 2023 alle ore 16.30 presso l’Università di Udine c/o Aula T9 di Palazzo Toppo Wassermann in via Gemona 92, una tavola rotonda dove verrà affrontato il tema della Sanità Pubblica. Cosa sta accadendo al Servizio Sanitario del Friuli Venezia Giulia? Come si riscontra nelle segnalazioni che giungono quotidianamente all’Associazione Diritti del Malato moltissime sono le inadeguatezze e le carenze che i Cittadini rilevano nell’ assistenza, nella cura, nei tempi d’attesa e nella comunicazione con il personale sanitario ed assistenziale delle aziende sanitarie della regione Friuli Venezia Giulia.

Relatori al Convegno saranno:

Avv. Anna Agrizzi Presidente Associazione Diritti del Malato

Dott.ssa Simona Liguori Medico Oncologo Vicepresidente della Commissione Sanità FVG

Dott.ssa Maria Grazia Zanol Coordinamento “Salute FVG”

Sig. Fabio Pototschnig Segretario Regionale FIALS

Sig. Franco Chiarandini Comitato “Voglio l’Ospedale a Cividale”

Sig. Renato Osgnach Presidente del Comitato “Per la Salute delle Valli del Natisone”

Sig. Cesare Monea Comitato “Pedemontana Viva”

Sig.ra Claudia Chiabai già Responsabile Amministrativa Distretto di Tarcento

Sig. Claudio Polano Portavoce del Comitato “Voglio l’ospedale a Gemona”

Obiettivo del convegno è quello di rimettere al centro del dibattito pubblico e dell’agenda politica la Tutela del NOSTRO Servizio Sanitario Regionale.