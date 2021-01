Covid: Shaurli, impossibile difendere fallimento di Fedriga

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Imbarazzante e inutile il tentativo del capogruppo della Lega di ribaltare come sempre sul Governo errori, ritardi e latitanze che sono di Fedriga e della sua Giunta. Se il Friuli Venezia Giulia è fra le regioni peggiori d’Europa, se non la peggiore come percentuale di decessi, la responsabilità del fallimento è di chi qua ha responsabilità, dando il cattivo esempio, non ascoltando i consigli dei tecnici regionali e degli operatori che denunciavano ospedali allo stremo. Provvedimenti si potevano prendere qui in Regione e in autonomia, come è stato fatto altrove, ma Fedriga ha preferito fare quello che gli riesce meglio: nulla. E intanto aspettare che passasse la nottata attaccando il Governo”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando al capogruppo della Lega nel Consiglio regionale Mauro Bordin, il quale ha dichiarato che "Non si può certamente imputare alle Regioni la scelta del cambio di colore o del lockdown”. “Se i nostri dati sono peggiori delle altre Regioni italiane, se le nostre case di riposo hanno numeri drammatici - ha concluso Shaurli - qualcuno prima o poi dovrà assumersene la responsabilità”.