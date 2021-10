cybersecurity: come difendere l’azienda dal nemico invisibile oggi convegno a palazzo Torriani

Il tema è di stretta attualità dal momento che, complice la crescente digitalizzazione delle aziende, gli attacchi risultano essere sempre più frequenti. Del resto, la fragilità dei sistemi informatici si è evidenziata, in maniera ancora più incisiva, in questo periodo a causa del Covid e del conseguente smart working. Nonostante la crescente informatizzazione, l’adeguamento della sicurezza informatica delle imprese viene però ancora troppo spesso sottovalutato. L’incontro di palazzo Torriani si prefigge dunque proprio l’obiettivo di accendere i riflettori sulla presenza di questo Nemico invisibile, ma molto pericoloso.

Ne parleranno alle 17,30 la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, l’assessore regionale FVG ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, il docente dell’Università degli Studi di Udine, esperto di sicurezza informatica, Gian Luca Foresti, il coordinatore IP4FVG di Area Science Park, Sara Guttilla, il capo DIA Triveneto, Paolo Storoni, e il dirigente della Polizia Postale di Trieste, Manuela De Giorgi. Sarà presentato anche un case history aziendale ed è prevista la testimonianza di Manuel Cacitti, Ethical hacker. Chiuderà il parterre dei relatori l’intervento di Dino Ferragotto, presidente del Digital Innovation Hub di Udine. Modererà l’incontro il giornalista de Il Sole 24 Ore Luca De Biase.

È richiesta l’iscrizione on line entro mercoledì 6 ottobre sul sito di Confindustria Udine. La partecipazione in presenza è subordinata al possesso del Green pass, fino a esaurimento posti in ordine di prenotazione. Il link per la partecipazione tramite piattaforma ZOOM sarà invece inviato agli iscritti il giorno prima del webinar.