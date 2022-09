Dal 7 al 9 ottobre la 4ta edizione della Saucony Borc Trail a Polcenigo (Pn)

Presso lo spazio “La Loggia” in centro a Polcenigo, Venerdì scorso l’Associazione ZERO d+ Trail Team ha ufficialmente presentato la 4° Edizione della SAUCONY BORC TRAIL, evento - organizzato con il patrocinio del Comune di Polcenigo e della Regione Friuli Venezia Giulia - “sviluppato” intorno a tre gare di Trail Running in ambiente naturale, che si terrà a Polcenigo dal 7 al 9 ottobre 2022. Il Borc Trail (Borc in dialetto locale significa Borgo e fa riferimento appunto a Polcenigo, tra i Borghi più belli d’Italia) è una manifestazione molto amata dagli amanti della corsa, della natura, dello sport e della montagna: già 400 sono gli iscritti a più di un mese dalla gara. L’evento, ideato per valorizzare la passione per il Trail Running (anche solo amatoriale) in un contesto ambientale unico ed irripetibile, tra pareti rocciose e distese di abeti a perdita d’occhio, da quest’anno si sviluppa in tre giorni: il 7 ottobre con il test scarpe, a cura del title sponsor Saucony, e il test lampade frontali curato da Petzl; l’8 ottobre, con la marcia ludico motoria di 6 km e 12 km; il 9 ottobre con il Trail. Tre saranno le gare di Trail Running di montagna che si sviluppano interamente su sentieri e strade sterrate ben tracciate e segnate in gran parte con segnavia CAI, interessando i colli di Polcenigo e Mezzomonte, il Bosco del Cansiglio e il gruppo del Monte Cavallo: BORC TRAIL, lungo 50 km con dislivello positivo di 2700 mt. circa. SKY BORC, lungo 35 Km con dislivello positivo di 2000 mt. circa. SHORT BORC, lungo 21 Km con dislivello positivo di 1200 mt circa. La presentazione ufficiale di Venerdì è stata condotta da Luca Sovilla (speaker dell’evento). Sono intervenuti, tra gli altri, Simone Basegio, presidente della squadra organizzatrice dell’evento, che ha accennato allo spirito di famiglia e squadra che muove la società sportiva e ha sottolineato il valore sportivo e turistico dell’evento, Thomas Lorenzi, events manager di Saucony, title sponsor della manifestazione, che ha illustrato i valori del Brand e ribadito quanto l’azienda trovi importante questa collaborazione. A seguire, Mario Della Toffola, sindaco di Polcenigo ha riferito: “Sono davvero orgoglioso di aver creduto nel Borc Trail sin dall’edizione Zero” ed ha sottolineato l’importanza del lavoro dei volontari nel pulire i sentieri che poi verranno fruiti da tutti. Con l’occasione è stato proiettato il video della manifestazione del 2021 e presentato il Flyer della manifestazione. Il Borc Trail è seguito da una grande community che si sta sviluppando di anno in anno: 7000 follower solo su Facebook e più di 1200 su Instagram. Il title sponsor del Borc Trail è SAUCONY, il marchio statunitense che quest’anno rinnova la collaborazione con la manifestazione. L’impegno di Saucony nel settore TRAIL è cresciuto esponenzialmente sia sul lato prodotto, sia sul lato marketing e comunicazione scegliendo di accostare il proprio nome a manifestazioni che condividano gli stessi valori.