Dichiarazioni di Fedriga sui richiedenti asilo e i minori stranieri non accompagnati: inaccettabili secondo Honsell

"Non sono eticamente accettabili le dichiarazioni di Massimiliano Fedriga apparse sulla stampa." Si esprime così Furio Honsell. "Come Open sinistra FVG siamo allibiti che un Presidente di Regione trovi il modo di strumentalizzare la drammatica vicenda dei profughi ucraini, che numerosi arrivano in regione, per fare propaganda politica contro i richiedenti asilo e i minori stranieri non accompagnati, provenienti dal Sud del mondo. È mai possibile che Fedriga continui a ripetere la squallida propaganda di Salvini, che lo portò al potere ormai 4 anni e mezzo fa? Com'è possibile di fronte alla miseria che arrecano le guerre, fare differenze tra quelle che sono state combattute e si combattono in Ucraina, rispetto a quelle che si combattono nel Tigray, in Yemen, in Afghanistan, in Siria, in Libia?" Continua Honsell. "Dichiarare che i minori stranieri non accompagnati che vengono dal Sud del mondo sono "sedicenti diciassettenni" significa che Fedriga

non ha esperienza diretta della gestione di queste vicende dolorose. Fare distinzione tra profughi di serie A che hanno diritto a protezione temporanea immediata e incitare all'odio contro i profughi di serie B è inquietante."