Donne nella scienza raccontate ai giovani: questa mattina a Udine più di 40 studenti all’evento conclusivo del progetto “Science, she did”

Questa mattina, alla Biblioteca Joppi a Udine, più di 40 studenti e studentesse del Malignani hanno partecipato all’evento finale del progetto “Science, she did”, organizzato dal connubio di due realtà culturali e sociali del territorio: l’associazione Kaleidoscienza e la compagnia Teatro della Sete.

I giovani hanno assistito allo spettacolo teatrale “Just Hedy”, ispirato alla vita della scienziata Hedy Lamarr, e ad una tavola rotonda con protagoniste giovani ricercatrici e divulgatrici scientifiche, che hanno raccontato il ruolo della donna negli ambiti STEM (acronimo per indicare le discipline scientifico-tecnologiche) partendo dalle proprie esperienze personali, con la speranza che queste possano essere d’ispirazione per le nuove generazioni e di sprono per le giovani studentesse. Si tratta di Giorgia Ivan, giornalista scientifica, ed Emma Assi, ricercatrice dell’Università degli Studi di Milano, moderate da Giada Rossi, ricercatrice dell’Università degli Studi di Udine e presidente di Kaleidoscienza.

“Il progetto ‘Science, she did’ – commenta Rossi – ci ha consentito di avvicinare ragazzi e ragazze al mondo della scienza in modo coinvolgente: è un piacere constatare quanto si immergano nelle esperienze quando si predilige il canale del gioco, della creatività e delle emozioni. Il tema delle donne nella scienza è percepito come attuale e la speranza è che le nuove generazioni diventino sempre più sensibili verso la parità di genere in ambito scientifico e non solo”.

Durante l’incontro, è stato inoltre proiettato un contributo di Sara Sesti, docente di matematica e studiosa di storia delle donne, parte della “Libera Università delle donne” di Milano e dell’Associazione “Donne e Scienza”, autrice con Liliana Moro del testo “Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie” a cui lo spettacolo “Just Hedy” si è ispirato.

“La rappresentazione teatrale – commenta Valentina Rivelli, attrice fondatrice del Teatro della Sete – è stata pensata proprio per i giovani della secondaria di primo grado, un’età particolare che normalmente viene trascurata dalla programmazione teatrale: sono troppo grandi per gli spettacoli per bambini, e ancora troppo piccoli per andare a teatro da soli. Inoltre, in “Just Hedy” hanno avuto anche la possibilità di partecipare attivamente e collaborare, parole chiave sia nella storia di Hedy come inventrice, sia nel mondo del lavoro e della ricerca scientifica”.

In questi mesi, il progetto “Science, she did”, attraverso il linguaggio teatrale e l’edutainment scientifico, ha avuto come obiettivo far conoscere al pubblico più giovane, delle scuole e non, le storie di donne, autrici di scoperte scientifiche, il cui lavoro è stato nascosto dalla Storia.

Nell’anno scolastico 2023-24 il percorso è stato realizzato in 5 scuole della Regione, coinvolgendo 11 classi e 222 studenti nei comuni di Lauzacco, Remanzacco, Alesso, Fiumicello e Udine. Grande successo, con repliche, anche per i tre laboratori di Kaleidoscienza aperti al pubblico: Knit&code e Women in science, hanno infatti coinvolto e appassionato più di 80 giovanissimi/e tra gli 8 e i 13 anni.