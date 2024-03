Filologica in assemblea. L’appuntamento annuale domenica a Udine Palazzo Mantica

Un Istituto sempre più vicino al Friuli e ai Friulani. È questo il messaggio fondamentale dell’assemblea della Società Filologica Friulana che si svolgerà domenica 3 marzo 2024 alle ore 10.30 in Palazzo Mantica, sede del Sodalizio, in via Manin 18 a Udine.

L’appuntamento assembleare è un momento importante per fare un bilancio, non solo economico, dell’attività del sodalizio, ma è anche un’occasione per illustrare ai soci e, più in generale, alla comunità friulana le iniziative e le attività promosse dalla Filologica nello scorso anno, nonché di quelle in programma per il nuovo anno, con l’esame e l’approvazione del bilancio 2023 e dei documenti di bilancio di previsione 2024.

Tra le attività realizzate nel corso del 2023 ricordiamo le tante manifestazioni (la Settimana della cultura friulana nel mese di maggio, con la tradizionale “Fraie de Vierte” a Prepotto, e il Congresso sociale in ottobre a Montereale Valcellina), i corsi pratici di lingua e cultura friulana in tutto il Friuli, sia in presenza sia on line, il completamento del progetto “Biblioteca digitale friulana” e il recente avvio del sito internet techefriulane.it, la pubblicazione e la mostra sull’artista Carlo da Carona e sugli scultori lombardi del Rinascimento in Friuli e, ancora, il fumetto animato “Ti racconto il Vajont”, realizzato nel 60° anniversario del più grande disastro ambientale del Novecento per favorirne la conoscenza tra i più giovani.

Ricordiamo anche il progetto europeo “Primis Plus” per promuovere il Friuli dal punto di vista turistico, attraverso la lingua, la cultura e l’identità friulana. Inoltre nel 2023 la Società Filologica ha aderito al FUEN, la Federazione unitaria delle minoranze europee ed è stata riconosciuta dalla Regione “Centro di divulgazione della cultura umanistica”.

La storica istituzione culturale friulana è impegnata anche per il mondo della scuola, con le attività del Docuscuele, Centro di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, che organizza corsi di formazione a distanza per i docenti delle scuole friulane, pubblicazioni didattiche, momenti di informazione e la fondamentale attività di documentazione e assistenza per i docenti.

Nel 2024 si prospettano molti nuovi appuntamenti: l’XI edizione della Settimana della cultura friulana, dal 9 al 19 maggio, la “Fraie de Vierte” a Forni Avoltri e in autunno il congresso sociale a Concordia Sagittaria.

Anche quest’anno l’assemblea sarà occasione per presentare il Bilancio sociale della Filologica, uno strumento fondamentale per la “rendicontazione” non solo economica e finanziaria delle attività, ma che rende anche possibile una valutazione dell’“impatto sociale” che il Sodalizio ha sulla comunità ed il territorio.