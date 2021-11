Fondo housing sociale Fvg inaugura 66 nuovi appartamenti a Udine Nord

Il Fondo Housing Sociale FVG inaugura 66 nuovi appartamenti disponibili a Udine Nord, in via Biella 156 e in via Franco Menegotti: si tratta di alloggi a canone concordato con il Comune di Udine per dare una risposta abitativa a singoli e famiglie che desiderano immobili in locazione, vendita o in rent to buy con alte prestazioni energetiche. Appartamenti monocamera, bicamere e tricamere in un contesto speciale: quello dell’Housing Sociale. L’inaugurazione ufficiale del progetto ‘Borc de Roe’ è prevista venerdì 5 novembre, alle ore 12, presso la corte del nuovo condominio in via Biella 156. A seguire ci sarà la visita anche agli alloggi di nuova assegnazione di villa Olympia all’interno del Villaggio dello Sport, in via Enzo Menegotti 1. Interverranno, tra gli altri, il vice-sindaco Loris Michelini per il Comune di Udine, l’assessore alle infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti per la Regione FVG, il presidente Piero Petrucco, per il Fondo Housing Sociale FVG, e la fund manager Lidia Rotondi per Finint Investments SGR.