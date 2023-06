FVG Pride al nastro di partenza, in arrivo il primo Pride a Pordenone

Manca pochissimo all’arrivo del primo Pride a Pordenone: sabato 10 giugno il FVG Pride approderà per la prima volta in città. Si tratta della quarta edizione della manifestazione, che quest’anno ha una madrina d’eccezione: Pia Covre, storica attivista per i diritti delle prostitute e dellɜ sex workers. Covre è fondatrice del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute (CDCP), associazione che proprio pochi giorni fa ha animato, insieme ad altre realtà italiane, il primo congresso nazionale dei collettivi di sex workers (Sex Workers Speak Out, tenutosi a Bologna il 3 giugno). A lei si deve l’”invenzione” degli ombrelli rossi come simbolo delle battaglie dellɜ sex workers per i diritti. Covre sarà quindi la madrina della manifestazione che si terrà sabato 10 giugno. Prima dell’apertura del Pride Village al Parco Galvani sono previsti 2 eventi che daranno il giusto la all’edizione pordenonese del FVG Pride. “Dal FUORI! al Pride, 50 anni di diritti LGBTQIA+ a Pordenone” si terrà giovedì 8 all’ex convento di San Francesco e ripercorrerà la storia dell’attivismo LGBTQIA+ in città grazie al dialogo tra attivistɜ di lunga data e di nuova leva: da una parte Bruno Cadamuro e Alfy Follia, dall’altra Sara Verardo e Sara Pollesel, con moderatore Giacomo Deperu, ex Presidente pordenonese di Arcigay Friuli. Venerdì sera invece appuntamento per la festa pre-pride, “Proudenone per FVG Pride: balocchɜ e finocchiɜ”: l’appuntamento ormai fisso dell’aperitivo queer Proudenone, che da svariati mesi anima la città tutti i venerdì sera, indossa nuove vesti per questa festa a tema circense, che si terrà al Bar Le Ciaccole di Piazza XX Settembre a partire dalle 19:00. Sabato invece sarà finalmente il grande giorno: il Pride Village aprirà alle 10:00 a Parco Galvani, con gazebi e la partecipazione delle associazioni che hanno aderito al Pride: Agedo UD, UAAR, Arcigay Friuli, Comitato per i Diritti delle Prostitute, Cellula Coscioni regionale, Fridays For Future Gorizia, UDU, Iris, Alfi Lune, Voce Donna PN, Federludo FVG, ANPI PN, Arcigay Arcobaleno, A Scuola Per Conoscerci, ZerosuTre e Rete Genitori Rainbow. Nel Village saranno a disposizione gadget arcobaleno di tutti i tipi (tra cui la maglietta ufficiale del FVG Pride 2023 e le bandiere dell’orgoglio queer), uno stand di trucchi per bambinɜ e adultɜ e cibo e bevande. Saranno anche messi a disposizione un gazebo per le famiglie con bambinɜ piccolɜ e/o neonatɜ, gestito in collaborazione con Il Melograno di Pordenone, e un gazebo “zona bianca” per la decompressione sensoriale, defilato rispetto alle zone più rumorose. La raccolta per la marcia è prevista alle 15:00 al Parco Galvani, con la partenza di 8 carri delle associazioni partecipanti: FVG Pride, Progetto Stella Polare, Iris Udine, Tune Fun, ANPI Gorizia, Alfi Lune, Arcigay Friuli e Agedo Udine. La marcia attraverserà le vie principali della città con un percorso ad anello: Viale Dante, Viale Marconi, Viale XXX Aprile, Corso Garibaldi, Piazza XX Settembre, Viale Martelli e poi ritorno al Parco Galvani alle 19:00 circa. Anche il corteo prevede una zona di decompressione sensoriale, con musica ridotta e l’assistenza di volontariɜ.

Qui si terranno i discorsi di chiusura e, a partire dalle 20:00, si aprirà anche l’after party a cura di FVG Pride Live, con la collaborazione di Arci Cral per cibo e bevande. Il dj set sarà a cura di Queer Macete e durerà fino alle 23:30. Successivamente la festa si sposterà a Roveredo in Piano, dove è previsto un secondo after party a partire da mezzanotte fino a notte fonda al Papi On Disco Club. Il dj set in questo caso sarà a cura delle Playgirls From Caracas e Protopapa. E’ previsto un servizio di bus navetta dal Parco Galvani al Papi On e ritorno al costo di 3 euro; il biglietto sarà acquistabile al Pride Village (gazebo informazioni) oppure in loco prima della partenza.

PRIDE DAY | 10 GIUGNO 2023 | PROGRAMMA

10:00 apertura Pride Village al Parco Galvani

15:00 concentramento per la marcia

16:00 partenza del corteo

Attraversamento di: Viale Dante, Viale Marconi, Viale XXX Aprile, Corso Garibaldi

Piazza XX Settembre: pausa del corteo e discorsi

Ripresa della marcia attraverso Viale Martelli

19:00: ritorno a Parco Galvani e discorsi

20:00 after party al Parco Galvani con dj set by Queer Macete

23:30: chiusura del Pride Village

dalle 0:00: after party al Papi On Disco Club (Roveredo in Piano). E’ previsto un servizio di bus

navetta per il trasferimento al club e ritorno