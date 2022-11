Mercoledì 9 novembre, alle 17.30, alla libreria Tarantola, in via Vittorio Veneto a Udine, sarà presentato il libro “I turchi nell’Europa centrale”, di Gizella Nemeth Papo e di Adriano Papo. il volume, che tratta anche nello specifico le incursioni ottomane in Friuli e nelle regioni dell’Alto Adriatico, sarà presentato da Gianpaolo Carbonetto.