Indimenticabile Tina. Omaggio musicale a Tina Modotti a 80 anni dalla scomparsa

Il Festival Udine Castello rende omaggio a Tina Modotti, di cui si celebrano quest’anno gli 80 anni dalla scomparsa: artista profonda, ha lasciato un segno nel mondo, collegando Udine alla terra messicana. Scoprirne il repertorio, accanto a quello europeo, sarà opera del celebre quartetto d’archi Pražak. La ricerca sonora sarà coronata da un ventaglio di letture curate dagli attori Maria Francesca Arcidiacono e Mario Milosa, che daranno vita a emozionanti estratti dalla corrispondenza tra Tina ed Edward Waston, così come a poesie di Pablo Neruda (scritta per la morte di Tina) e di Rafael Alberti (a lei dedicata).

L’appuntamento è al Palamostre, domenica 9 ottobre alle ore 17.

Il Quartetto Pražák, dopo più di trent’anni dalla fondazione, si esibisce regolarmente nelle maggiori capitali Europee e ogni anno effettua tournée negli Stati Uniti e in Asia. Formato da Jana Vonàškova e Marie Fuxovà (violini) Josef Kluson (viola) e Pavel Jonàš Krejčí (violoncello), l’ensemble d’archi ha selezionato per l’occasione due pagine classiche, accostate ad autori messicani perlopiù sconosciuti al pubblico europeo. Apre il concerto il Quartetto in re minore KV 421 di Mozart (Allegro moderato Andante, Menuetto, Allegretto ma non troppo), per passare al “Quartettsatz” in do minore n. 12 D. 703 (Allegro assai) di Schubert e cambiare poi continente, con “Musica de Feria” di Silvestre Revueltas e “Metro Chabacano” di Javier Alvarez, entrambi compositori del Novecento.

La nona edizione del Festival è organizzata dagli Amici della Musica di Udine, con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, di Regione Fvg e PromoTurismo, Comune di Udine, Fondazione Friuli, ARLEF, Fondazione Renati, ERT e Club Unesco Fvg, in collaborazione con EFA International.

Biglietti acquistabili prima del concerto, fino a esaurimento posti (15 euro interi, 10 euro ridotti, ingresso gratuito con Fvg Card).