Infortuni sui luoghi di lavoro, Ceccarelli Group e Carr Service insieme per un convegno sulla sicurezza

Lo confermano le cronache dei giornali, le cui pagine spesso riportano notizie di infortuni sui luoghi di lavoro. Lo conferma anche l’Inail, che a ottobre scorso nella sua relazione annuale, ha evidenziato come nel 2022 gli infortuni e le malattie professionali sul posto di lavoro siano aumentati di quasi il 25% rispetto all’anno precedente. Nessun luogo di lavoro o settore è immune, logistica compresa, i cui magazzini presentano molteplici fattori di rischio al suo interno, primi fra tutti i macchinari utilizzati per il trasporto delle merci.

Parte da qui il convegno che Ceccarelli Group, leader friulana nel settore della logistica e dei trasporti, ospiterà domani 21 marzo alle 16 nel polo logistico di Tolmezzo. L’incontro è organizzato da Carr Service, azienda di Basiliano nata nel 1984, tra i fornitori di Ceccarelli Group e con una lunga esperienza nel settore logistico e di movimentazione merci. È proprio in Carr Service che, durante il suo lungo percorso di crescita ed evoluzione anche in ambito formativo, è stata creata una Academy dedicata che si occupa dell’organizzazione diversi eventi per approfondire questo tema molto spesso sottovalutato, oltre che alla formazione degli operatori sull’utilizzo dei mezzi e sulla sicurezza più in generale.

Il convegno

L’incontro, dal titolo “Seiri e Metodo K.I.T: gestire i rischi per una logistica più sicura”, vedrà la partecipazione di un qualificato pool di esperti locali e nazionali, a cominciare da Simonetta Rossi Espagnet, logistic solutions safety advisor per Toyota Material Handling Italia. Al suo fianco Matteo Frassinetti, italy sales specialist di Kiwitron e Andrea Pignolo, membro della logistics solutions di Carr Service.

«Siamo orgogliosi di collaborare all’organizzazione di un convegno di tale risonanza – afferma Matteo Pegoraro, responsabile della divisione logistica Loglab, azienda di Ceccarelli Group –. Il nostro Gruppo è da sempre sensibile al tema della sicurezza nei magazzini e questo evento rappresenta un’occasione importante per accrescere la consapevolezza e l’attenzione su un tema fondamentale. La collaborazione con un partner d’eccellenza come Carr Service è motivo di grande orgoglio per noi».

Obiettivo del convegno è quello di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza nei magazzini e intorno alle scaffalature industriali, un tema ancora troppo spesso sottovalutato. L’incontro si propone dunque di fornire una panoramica completa sui rischi e pericoli associati alle attività di magazzino, offrendo ai partecipanti un’occasione di approfondimento e consapevolezza.

«Siamo entusiasti di organizzare questo evento in collaborazione con Ceccarelli Group – commenta Monica Della Picca, vice presidente di Carr Service –. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema di fondamentale importanza e la partecipazione di una realtà autorevole come Ceccarelli rappresenta un valore aggiunto di grande rilievo per l’iniziativa. Confidiamo che questo convegno possa essere un momento di crescita e confronto per tutti i partecipanti – conclude –, contribuendo ad aumentare la consapevolezza sulla sicurezza nei magazzini e a creare un ambiente di lavoro più sicuro per tutti».

Al termine della sessione dei lavori, aperti ad aziende e privati che operano nel settore logistico, così come a responsabili della sicurezza e addetti ai lavori nonché a professionisti interessati ad approfondire la tematica, è previsto un aperitivo organizzato dalla cooperativa sociale Hattiva Lab. Un modo per abbinare sicurezza e solidarietà, due aspetti apparentemente distanti, che invece non a caso si incontrano qui proprio grazie all’inclinazione delle due aziende che anche su questi principi fondano il loro essere vicine al territorio.