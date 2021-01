Interrogazione a risposta immediata di Furio Honsell sul tema dei respingimenti dei richiedenti asilo

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“In seguito alle numerose notizie apparse sulla stampa nazionale in questi giorni in cui si riscontra poca chiarezza nei moduli presentati ai richiedenti asilo intercettati al confine fra la nostra regione e la Slovenia, e nei quali vengono evidenziate le violenze e gli atroci abusi che subiscono coloro che vengono respinti a causa del meccanismo di "respingimenti a catena" che si innesca fino in Bosnia, ho depositato un’interrogazione al Presidente della Regione.”

“Se le notizie dovessero venire confermate, la nostra regione risulterebbe teatro di una violazione dei trattati europei senza precedenti: Fedriga non può osservare in silenzio senza intervenire in alcun modo. Siamo fiduciosi che l’atto da noi presentato servirà a fare chiarezza su quanto sta succedendo e soprattutto a rendere noto a tutti i cittadini quali siano le azioni intraprese dal Governo regionale affinché si eviti che sul territorio del FVG possano avvenire gravissime violazioni dei diritti umani fondamentali.”

IRI FIRMATA SU RESPINGIMENTI