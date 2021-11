Itaca corre per Telethon. L’edizione 2021 della Staffetta 24 x 1 si correrà dal 4 al 5 dicembre

L’edizione 2021 della Staffetta 24 x 1 ora per Telethon quest’anno si correrà dal 4 al 5 dicembre in modalità mista, in presenza e da remoto, una scelta quella del comitato organizzatore volta a rispettare le normative nazionali e regionali per il contenimento del contagio da Covid-19. Anche alla 23^ edizione, per il sesto anno consecutivo, sarà presente la squadra della Cooperativa sociale Itaca. “Itaca per Telethon” parteciperà in presenza a Udine con 6 atleti, gli altri 18 correranno o anche solo cammineranno ognuno nel proprio comune di residenza o in quello in cui è ubicato il servizio cui afferiscono.

Pur restando aperta la possibilità di partecipazione anche per beneficiari di altri servizi di Itaca, al momento tutti i frazionisti provengono dai servizi della disabilità, nello specifico di Villa Cavour di Tolmezzo, Comunità Esemon di Enemonzo, Csre di Pontebba, ex Cata e Dopo di noi di Gemona del Friuli, Dopo di noi Villa Cosmo di San Daniele del Friuli, Dopo di noi Villa Iris di Gradiscutta di Varmo, tra i partecipanti anche una studentessa che afferisce al servizio educativo scolastico.

I 6 frazionisti che correranno “dal vivo” nel capoluogo friulano (Green Pass obbligatorio), dovranno percorrere un anello di quasi mille metri con partenza da piazza I Maggio, passaggio in viale della Vittoria, via Liruti, largo delle Grazie e termine in Giardin Grande. Tutto si svolgerà sabato 4 dicembre dalle 15 alle 24 (ultima partenza alle 23), e domenica 5 dicembre dalle 8 alle 15 (ultima partenza alle 14).

Gli altri 18 partecipanti, che disputeranno la staffetta “da remoto”, registreranno la propria performance tramite App Winning Trial. Potranno farlo in piena autonomia, anche in orari sovrapposti all’interno delle giornate previste a partire da venerdì 26 novembre fino a domenica 5 dicembre. Potranno correre o camminare da soli, ognuno nel rispetto dei propri tempi e necessità.

L’idea di partecipare con una squadra Itaca alla Staffetta nasce dallo sviluppo di un progetto di inclusione sociale rivolto a persone con disabilità in Carnia e alto Friuli. Tra gli obiettivi rendere i beneficiari protagonisti attivi all’interno delle comunità di appartenenza e portare concretamente un contributo al grande abbraccio solidale dell’iniziativa Telethon Udine, che mira a sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare della Fondazione Telethon.