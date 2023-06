La Cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia (CLU) compie 50 anni

La Cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia (CLU Basaglia) compie 50 anni e per l’occasione uscirà dai confini del Parco di San Giovanni, la sua prima casa, come fece Marco Cavallo nel 1973 insieme a tutti gli internati, infermieri e operatori dell’OPP. Per celebrare l’anniversario, l’appuntamento è fissato per il 15 giugno alle 18.30 presso il Centro Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri 3, a Trieste. L’evento, su invito, ma aperto alla stampa, prevede in apertura alcuni saluti istituzionali e l’intervento del presidente della CLU Basaglia, Ivan Brajnik. A seguire la proiezione in anteprima del film “50 anni di CLU” di Erika Rossi. Infine un dibattito con esperti del settore della salute mentale, moderato dallo psicologo e conduttore radiofonico Massimo Cirri cui interverranno: Pierfranco Trincas – Direttore DAI Dipendenze e Salute Mentale- Area Salute Mentale, Roberta Balestra – DAI Dipendenze e Salute Mentale- Direttore Area Dipendenze, Vania Brogno – assistente sociale Area Dipartimentale Dipendenze, Maurizio Rossi – Tecnico riabilitazione psichiatrica- Area Dipartimentale Salute Mentale, Alessandro Martellos – Responsabile ufficio personale CLU Basaglia e Donatella Grizon – Vicepresidente CLU Basaglia.